La ampliación de la zona de juegos de Laviada, en Gijón, encara la recta final: así marchan los trabajos

La ampliación de la zona de juegos junto al parque de Laviada, en Gijón, encara su recta final. Así lo ha transmitido este jueves Rodrigo Pintueles, concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, área municipal que impulsa la obra, que generará una nueva zona verde y de estancia. Se instalarán, además, dos futbolines, mesas de ping-pong, un rocódromo y una mesa de ajedrez, señaló el edil popular, que recalcó que la actuación "da respuesta a una petición de los vecinos de Laviada a través de los presupuestos participativos".

"Será un espacio más completo", reivindicó Rodrigo Pintueles. La idea del proyecto, que conlleva una inversión de 76.077,37 euros, pasa por dotar al barrio de un lugar de ocio para niños mayores y adolescentes, pues el parque actual está principalmente enfocado a los más pequeños.

La intervención se concentra en una esquina entre el parque de las Madres de la Plaza de Mayo y la pista deportiva colindante con el colegio Laviada, que queda a escasos metros del parque. La pista se techará en el futuro, una actuación enmarcada en las obras de distrito de este año.

Pintueles declaró que el objetivo es que la actuación de ampliación del área de juegos culmine "en mes o mes y medio". El edil explicó que ya se ha realizado parte de la obra civil, como el desvío de algunas conducciones de saneamiento, la modificación del alumbrado o la solera de hormigón. Falta, por tanto, la instalación de los nuevos elementos, prevista para el próximo lunes... con matices. "Probablemente tengamos que retrasarla porque dan mucha lluvia", aseguró Rodrigo Pintueles.

El edil popular visitó el barrio junto a varios vecinos, entre ellos Florencio Martín, presidente de la asociación. También estuvieron Abel Junquera, concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos; Cristina Villanueva, directora general de dicho área; y Alejandro Navazas, director general de Medio Ambiente y Sostenibilidad.