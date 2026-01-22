Ataca con una barra de metal a una camarera en un bar de Gijón por no atenderle y logra un acuerdo para rebajar su condena

Una discusión en un bar, al no ser atendido un cliente, que acabó con una agresión. La sección octava de la Audiencia Provincial de Gijón acogió ayer la vista oral de este caso ocurrido en mayo de 2024 en el barrio de Contrueces. No llegó a haber declaraciones por parte de los implicados, ya que tanto la Fiscalía, como la denunciante, la camarera del establecimiento, como el acusado, llegaron a un acuerdo previo que conformó a todas las partes y que evitó la entrada en prisión de este último.

Sobre la mesa estaba la posibilidad de un delito de lesiones agravado por el uso de instrumento peligroso y la solicitud de cinco años de prisión que reclamaba el Ministerio Fiscal en un primer momento y que rebajó hasta los dos años finalmente. El varón, que asumió esta pena, no recuerda los hechos, e incluso los niega, fruto de una discapacidad psicológica.

En el escrito, la Fiscalía asegura que el hombre de 61 años, conocido en la zona, acudió al establecimiento hostelero para tomar una copa y "en estado de embriaguez". La camarera se negó a servirle la bebida lo que provocó una impulsiva reacción por parte del cliente que cogió la barra de metal con la que se opera el toldo y agredió a la mujer. Esta pudo defenderse y recibir el impacto en la mano donde tuvo lesiones.

Sufrió una segunda agresión menor antes de que el varón fuera expulsado del bar por otros clientes y reducido en el suelo. Entre las pruebas recabadas se anotó en un primer momento, a través del informe del forense, que la agredida sufrió una importante lesión en dos dedos de la mano, teniendo que pasar por cirugía plástica. No obstante, en un segundo informe, más reciente, se concretó que solo necesitó tratamiento y que no guarda grandes secuelas del lance, también mostró preocupación en el juicio por el futuro del agresor.

Una reacción impulsiva fruto de un trastorno

La defensa del hombre de 61 años presentó ante los magistrados la prueba pericial realizada por el médico forense en la que se acredita que su cliente está sujeto a un tratamiento psiquiátrico desde hace décadas, fruto de un fuerte traumatismo craneoencefálico "que le dejó secuelas neuropsiquiatrías importantes".

El estudio médico apunta a que el hombre "no rompe el contacto con la realidad y parece ser competente para conocer y valorar sus actuaciones, al menos en cuestiones de complejidad limitada". Sin embargo, "su volición se puede hallar comprometida por un déficit en la planificación y previsión de potenciales consecuencias" que se puede acrecentar con el consumo de sustancias y alcohol. Como apuntó su letrado, ante una situación que "previsiblemente no controlaba", como fue la de no ser atendido en el bar, "reaccionó de una forma impulsiva".

Noticias relacionadas

Finalmente, la Fiscalía y la denunciante se mostraron conformes con la petición de dos años de prisión por un delito de lesiones agravado por el uso de instrumento peligroso, pero con la atenuante de reparación parcial de los daños, ya que el acusado había pagado de forma previa 2.100 euros de los 5.000 que solicitaban de compensación. De esta forma, el hombre, previsiblemente, no tendrá que entrar en prisión, a falta que así lo confirmen los magistrados.