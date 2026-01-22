El artista gijonés Marcos Tamargo, de la Universidad de Oviedo al Parlamento Europeo: "El arte se crea o por amor o por reivindicación"

Tras pasar por Asturias con una gran muestra en el antiguo edificio de la Universidad de Oviedo, Marcos Tamargo García (Gijón, 1982) se estrena en un espacio tan privilegiado como particular. Su exposición, "Lo que perdura", presentará, a partir del 3 de febrero, quince de sus obras al Parlamente Europeo.

¿Cómo surgió su exposición en el Parlamento Europeo?

Se organizó a través de la eurodiputada asturiana Susana Solís. Es un proyecto que llevamos bastante tiempo preparando, el primer contacto fue hace dos años. Lleva mucho trabajo y mucha logística. Además, lo hice para que nos coincidiera con la Feria de Arte de Bruselas en la que también estaré participando.

¿Qué obras forman la muestra del Parlamento?

Son quince obras, cuatro grabados y el resto todas únicas, de las cuales cinco de las que se exponen en el Parlamento Europeo estuvieron en la exposición que acabo de clausurar en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Hay de formato pequeño, mediano y gran formato. En su mayoría sobre tabla, porque al ser un pintor muy matérico, casi todo lo que utilizo son soportes fuertes que aguanten bien el peso de la materia.

¿En qué se ha inspirado?

La exposición se titula "Lo que perdura", y son distintos momentos de mis viajes. Muchas obras también están inspiradas en Asturias y esas brumas y nieblas tan típicas, pero también de otros lugares de Europa y, para ello, en los propios cuadros incorporo materia de todos esos viajes que hago.

¿Cuál es el punto de unión entre Asturias y esos lugares a donde viaja?

Este año tengo otras cuatro o cinco exposiciones individuales y catorce ferias de arte por todo el mundo. Por lo que viajo bastante por trabajo y a todos los sitios donde voy procuro ir inspirándome. Hago una relación entre los distintos viajes y Asturias, que siempre está presente en mi trabajo. Igual hay obras que una parte del cuadro está inspirada en Nueva York, la niebla en Asturias y la materia de Bélgica, por ejemplo.

¿De dónde le nace la motivación para sus creaciones?

Siempre he creído que se puede crear por dos cosas: o por amor, a tu familia, a la naturaleza, o por reivindicación, también por algo que no estás de acuerdo. En este caso se centra más en cosas que me mueven. En la familia y en los viajes.

¿Qué recorrido tendrán luego estas obras?

Las obras que van para el Parlamento todas saldrán publicadas en un libro que estoy preparando. Todas irán catalogadas, que se dice en el arte. El libro, espero que salga en unos meses, lo que pasa es que lo estoy retrasando porque ya tenía que haber salido el año pasado, pero tanto algunos coleccionistas como yo mismo, a medida que voy creando obras, queremos que vayan apareciendo en el libro. Es una selección que he ido haciendo durante los últimos cinco años.

¿En qué momento se encuentra?

Estoy en una de las etapas más creativas de mi vida. La primera fue cuando viví en Nueva York, luego cuando tuve las distintas residencias en Kenia y ahora, digamos que la paternidad junto con algún cambio personal ha hecho que esté en una época muy productiva, lo cual me gusta mucho. Siempre he creído que la creación surge más por la tarde y por la noche. Así que estoy aprovechando esos momentos más que nunca.

En sus viajes, ¿mantiene algún tipo de conexión con Asturias?

En general siempre tengo una buena acogida hacia mi trabajo y en muchas ciudades extranjeras encuentro nexos en común, muchos guiños hacia Asturias. Por ejemplo, el estado de Nueva York, donde estuve viviendo bastante tiempo, una vez sales de la ciudad, me recuerda mucho a Asturias. Encuentro muchas similitudes porque es muy verde, con mucho bosque y hay momentos que incluso no sabrías diferencias si estás en Asturias o en Nueva York, aunque suene un poco raro.

Volviendo a España, se está planteando una huelga en las galerías de arte.

Es cultura y hay otros países donde el IVA es superreducido o incluso que llega a estar exento. El coleccionista, lógicamente, si hay un IVA más pequeño, anima más a la compra y a que el mercado del arte se mueva.

¿Diría que Asturias es una referencia en este ámbito?

Noticias relacionadas

Otras poblaciones, con el mismo número de habitantes que Oviedo o Gijón, no tienen la cantidad ni la calidad de las galerías y los museos que hay en Asturias. Sí uno se pasea por Gijón, puede ver el gran número de galerías que representan a artistas de muchos lugares y de gran calidad. La galería es un filtro para el coleccionista, para el público y para el amante del arte.