De los callos a los oricios pasando por la sidra y los pinchos: Gijón convierte su gastronomía en eje estratégico del turismo con 16 grandes citas en 2026

La gastronomía se consolida como uno de los grandes pilares de la estrategia turística de Gijón para 2026. El Ayuntamiento presentó esta misma tarde en FITUR un calendario compuesto por 16 grandes citas gastronómicas que se repartirán a lo largo de todo el año y que tienen como objetivo reforzar la imagen de la ciudad como destino culinario, dinamizar la hostelería y contribuir a la desestacionalización del turismo.

El edil de Festejos, Jesús Martínez Salvador, destacó durante la presentación que la cocina gijonesa no solo es un atractivo turístico, sino también “un sector muy relevante en vida y en la economía de la ciudad”. En ese sentido, el calendario busca ofrecer continuidad y estabilidad al sector, evitando concentrar la actividad únicamente en los meses de verano.

El calendario arrancará a finales de enero con La mar de oricios, unas jornadas ya consolidadas que se celebrarán del 30 de enero al 8 de febrero y que giran en torno a uno de los productos más emblemáticos del invierno asturiano.

Febrero continuará con los Menús de Antroxu, del 13 al 17 de febrero, donde se podrá degustar, entre otras cosas, el pote asturiano, el picadillo y los frixuelos. Y, tras el Carnaval, llegará Gijón a calladas, del 20 de febrero al 8 de marzo, centrado en el guiso de los callos a la asturiana.

Por la izquierda,Sara Menéndez, Montserrat López-Moro, Javier Martínez, José Luis Álvarez Almeida, Jesús Martínez Salvador, Ángela Pumariega y Álvaro Alonso, en FITUR. / Lne

Además, la ciudad apostará por los Jueves de Sidra con denominación, pensados para fomentar el consumo entre semana, y Gijón de pinchos, que del 15 al 24 de mayo celebrará su 18.ª edición con la participación de más de 60 establecimientos.

Gijón Bonito -de Junio a Septiembre-, unas jornadas que se celebran también en otras ciudades españolas, se ha convertido en una herramienta clave para llevar el nombre de Gijón fuera del Principado, asociándolo al producto de calidad y a la cocina del mar. A ellos se suman Gijón sabe a mar, del 19 al 29 de junio, que celebrará su décima edición profundizando en la tradición marinera de la ciudad.

El verano se completará con propuestas como Spirit Planet, el 2 de julio, centrado en el mundo de las bebidas espirituosas del Norte de España. Durante la Semana Grande, del 7 al 16 de agosto, estará presente de nuevo el Paseo Gastro.

En la última semana de agosto se podrá disfrutar de la tan esperada Fiesta de la Sidra Natural de Gijón, que en 2026 alcanzará su 35.ª edición y sigue siendo uno de los eventos más multitudinarios del verano gijonés. Inmediatamente después, del 27 de agosto al 6 de septiembre, volveremos a tener el Oktoberfest, una cita ya consolidada entre los amantes de la cerveza alemana.

Llegando al otoño se mantendrá una intensa actividad con Gijón de Sidra -del 8 al 18 de octubre-, Vinalia -del 14 al 16 de noviembre- y, para completar el calendario, del 13 al 22 de noviembre se celebrarán las Jornadas de Cocina Tradicional organizadas por la patronal de hostelería y turismo de Asturias, Otea.

A lo largo de todo el año, además, se desarrollarán iniciativas como Gijón Goloso y Gijón Gourmet, ampliando el abanico de propuestas y llegando a públicos diversos.