Gijón crea el Sports Bureau para impulsar el turismo deportivo y atraer visitantes fuera de temporada

Gijón ha dado un nuevo paso en su estrategia turística con la creación del Gijón Sports Bureau, un organismo impulsado por Visita Gijón/Xixón cuyo objetivo es posicionar la ciudad como destino de referencia en turismo deportivo y activo, especialmente fuera de la temporada alta. La iniciativa fue presentada esta misma mañana en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) por la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega.

El nacimiento de este nuevo ente se integra en el Plan Estratégico de Turismo 2025-2035, una hoja de ruta que apuesta por un modelo de crecimiento equilibrado, sostenible y compatible con la vida cotidiana de la ciudad.

Un turismo vinculado al deporte y a la ciudad

El Gijón Sports Bureau tendrá como una de sus funciones principales la coordinación y promoción de eventos deportivos con impacto turístico, en colaboración con el Patronato Deportivo Municipal y los clubes locales. El objetivo es aprovechar el potencial de competiciones ya consolidadas -como pruebas atléticas, ciclistas o vinculadas al mar- y atraer nuevas citas de primer nivel que ayuden a desestacionalizar la demanda.

Según explicó la vicealcaldesa, el organismo diseñará una estrategia específica para posicionar Gijón en los circuitos nacionales e internacionales del turismo deportivo, siempre bajo criterios de sostenibilidad y convivencia ciudadana. “Queremos crecer sin perder nuestra esencia, acogiendo visitantes sin olvidar a quienes viven aquí”, afirmó.

Paquetes turísticos y actividades complementarias

El trabajo del Sports Bureau no se limitará a la captación de competiciones. Entre sus líneas de actuación figura la creación de productos turísticos completos, que integren alojamiento, gastronomía y actividades complementarias para acompañantes, así como la elaboración de un calendario anual de eventos con especial atención a los meses de menor afluencia turística.

Además, se plantea la mejora y promoción de infraestructuras deportivas municipales y de circuitos naturales urbanos y costeros, reforzando la imagen de Gijón como destino idóneo para el deporte al aire libre y el turismo activo.