Gijón crea el Sports Bureau para impulsar el turismo deportivo y atraer visitantes fuera de temporada
El nuevo organismo, presentado esta mañana en FITUR, se enmarca en el Plan Estratégico de Turismo 2025-2035 y busca generar un retorno real para la economía local
Gijón ha dado un nuevo paso en su estrategia turística con la creación del Gijón Sports Bureau, un organismo impulsado por Visita Gijón/Xixón cuyo objetivo es posicionar la ciudad como destino de referencia en turismo deportivo y activo, especialmente fuera de la temporada alta. La iniciativa fue presentada esta misma mañana en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) por la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega.
El nacimiento de este nuevo ente se integra en el Plan Estratégico de Turismo 2025-2035, una hoja de ruta que apuesta por un modelo de crecimiento equilibrado, sostenible y compatible con la vida cotidiana de la ciudad.
Un turismo vinculado al deporte y a la ciudad
El Gijón Sports Bureau tendrá como una de sus funciones principales la coordinación y promoción de eventos deportivos con impacto turístico, en colaboración con el Patronato Deportivo Municipal y los clubes locales. El objetivo es aprovechar el potencial de competiciones ya consolidadas -como pruebas atléticas, ciclistas o vinculadas al mar- y atraer nuevas citas de primer nivel que ayuden a desestacionalizar la demanda.
Según explicó la vicealcaldesa, el organismo diseñará una estrategia específica para posicionar Gijón en los circuitos nacionales e internacionales del turismo deportivo, siempre bajo criterios de sostenibilidad y convivencia ciudadana. “Queremos crecer sin perder nuestra esencia, acogiendo visitantes sin olvidar a quienes viven aquí”, afirmó.
Paquetes turísticos y actividades complementarias
El trabajo del Sports Bureau no se limitará a la captación de competiciones. Entre sus líneas de actuación figura la creación de productos turísticos completos, que integren alojamiento, gastronomía y actividades complementarias para acompañantes, así como la elaboración de un calendario anual de eventos con especial atención a los meses de menor afluencia turística.
Además, se plantea la mejora y promoción de infraestructuras deportivas municipales y de circuitos naturales urbanos y costeros, reforzando la imagen de Gijón como destino idóneo para el deporte al aire libre y el turismo activo.
