Gijón/Xixón, ciudad para visitar y para vivir
El nuevo plan estratégico de turismo para 2025-2035 busca impulsar un modelo turístico que genere valor económico, social y cultural, promoviendo experiencias
Gijón estrena un nuevo Plan Estratégico de Turismo que establece los pasos para avanzar hacia un modelo turístico sostenible, competitivo e innovador. No se trata solo de crecer, sino de hacerlo sin perder la esencia. Se plantea un crecimiento con identidad, situando barrios, tradiciones y forma de vida en el centro de la experiencia turística, y alineando el desarrollo turístico con los intereses de la ciudadanía. Además, se busca generar empleo de calidad e impulsar empresas locales.
Las líneas estratégicas del plan abarcan áreas como la mejora del destino, la preservación de la identidad local, la gestión de visitantes y la innovación tecnológica. Estas estrategias orientarán el crecimiento turístico de Gijón/Xixón hacia un modelo que fomente la sostenibilidad, la accesibilidad y la equidad.
Gijón/Xixón cuenta con un potencial de crecimiento en internacionalización y desestacionalización. El documento plantea nuevas oportunidades, como el posicionamiento como destino sostenible, la paquetización de productos turísticos, la digitalización y el marketing online, la exploración de nuevos mercados interesados en ecoturismo, aprovechar la tendencia al turismo de naturaleza, fomentar el sentimiento de pertenencia y el orgullo local, desestacionalizar y alargar la temporada, fortalecer la gobernanza a través de soluciones tecnológicas y mejorar las relaciones con otros destinos del Norte.
También se establecen unos objetivos de marketing. Se priorizará incrementar el turismo internacional, mejorar el reconocimiento de marca, promover la fidelización, reducir estacionalidad e impulsar el turismo de congresos, eventos e incentivos.
Por último, se buscará fomentar el turismo cultural y de eventos todo el año; el turismo deportivo y activo vinculado a eventos, mar y naturaleza; el turismo slow para alargar estancias y repartir los flujos; el turismo regenerativo centrado en la convivencia y en el retorno al territorio; el turismo de congresos y eventos como oportunidad de negocio estable y profesionalizado; y el turismo inteligente para tomar mejores decisiones y reducir la incertidumbre.
