Gran expectación en Gijón por un simulacro de rescate en la punta Lequerica

Una gran cantidad de curiosos se acercaron a observar los ejercicios

VÍDEO: Expectación en Gijón por un simulacro de rescate en la punta Lequerica

Efectivos del servicio de rescatadores del Helimer de Salvamento Marítimo protagonizaron esta mañana unas prácticas de simulacro de rescate en el entorno de la punta Lequerica, una actuación rutinaria, como las muchas que se llevan a cabo a lo largo del año, pero que despertó el intéres.

Estas maniobras, a pesar de ser breves, motivaron que muchos paseantes de la zona, que vieron cómo desde el helicóptero realizaban ejercicios de salvamento, se quedasen a contemplar los trabajos.

