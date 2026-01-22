El plan para derribar el Soccer World de Nuevo Gijón: seis ofertas y unos plazos claros
La demolición, paso previo a la puesta en marcha de otro espacio deportivo, durará un mes y sumará un sistema para mitigar "el polvo y las vibraciones"
Seis empresas concurren al derribo de las instalaciones del Soccer World, en Nuevo Gijón. La licitación para demoler el inmueble del recinto, publicada a finales del año pasado, acaba de cerrar su plazo de recepción de ofertas y encara así la recta final para adjudicar unos trabajos presupuestados en 71.000 euros y que el gobierno local se ha comprometido a ejecutar este año. Según fuentes municipales, la mesa de contratación ya está estudiando esta media docena de propuestas presentadas con la previsión de que el contrato pueda adjudicarse, si todo va bien, la semana que viene.
Tal y como se recogen en los pliegos, la previsión es acometer una demolición global, sin desmontar parcialmente la estructura, y con maquinaria que permita prescindir de trabajos de derribo manuales, que son más peligrosas. La recomendación de los técnicos es emplear un sistema “que produce poco polvo y vibraciones” para evitar “riesgo de daños en construcciones contiguas”.
La inspección realizada en el inmueble como paso previo a la licitación de su derribo, por lo demás, ya había detectado que, si bien los cerramientos no parecen estar cerca del colapso, “el interior de la edificación es muy preocupante”, por lo que sí habría un peligro “muy importante” para cualquier usuario que tratase de colarse al interior. “En general el estado es muy deficiente e insalubre”, se añade en el proyecto de obra, en el que el arquitecto técnico, Manuel Pascual Arboleya, recomendaba acometer el derribo “lo antes posible”.
Las últimas previsiones conocidas del gobierno local marcaban el primer trimestre de este año como plazo de inicio de obra, un marco temporal que a día de hoy sigue siendo factible si la licitación no se retrasa por alegaciones o problemas administrativos. En este contrato quedan incluidos tanto el derribo como la retirada de los materiales de desecho: es una licitación muy similar a la realizada para retirar la vieja nave de Flex. El solar, después, quedará vallado con un cierre perimetral por seguridad. La tarea es competencia de la concejalía de Infraestructuras y cuenta con un presupuesto de 71.155,89 euros, ya que se trata de una obra sencilla y que precisa de poca mano de obra. Eso motiva también que el plazo de ejecución estimado sea de solo un mes.
La demolición de esta vieja estructura, que no tiene valor arquitectónico y se encuentra ya por completo vandalizada, será el paso previo al reimpulso del espacio con un proyecto nuevo que sigue por ahora en fase de diseño y bajo la coordinación de la concejalía de Deportes. Se pretende que la puesta en marcha del nuevo recinto deportivo bajo régimen de concesión comience el año que viene. Cumpliendo con las peticiones vecinales, el Patronato Deportivo velará para que al viejo Soccer lo sustituya un complejo deportivo que tenga gimnasio, pistas de pádel y áreas vecinales, y que aporte servicios al barrio como zonas de aparcamiento y una zona verde.
