La preparación de Gijón para el eclipse de 2026, "referencia" a nivel nacional

Gijón se desmarca y tiene visos de convertirse en ciudad referente de cara al eclipse de agosto de este año. Así lo refleja el reconocimiento emitido por la Comisión Nacional del Eclipse 2026, que define la actividad preparatoria de la villa marítima como "excelente". El órgano –dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España– felicitó a la Concejalía de Relaciones Institucionales y Juventud por sus propuestas e iniciativas, que "podrán servir de ejemplo a otras ciudades" de las que se hallan en la franja que oscurecerá el fenómeno cósmico.

El presidente de este órgano, Ramón Bachiller, quien es Secretario de la Comisión Nacional de Astronomía y Director del Observatorio Astronómico Nacional, puso en valor los medios desplegados por el Ayuntamiento también a modo personal. "Es notable que el Ayuntamiento de Gijón se haya puesto a buscar asesoramiento técnico sobre el eclipse del 12 de agosto de 2026 desde el mismo momento en que tuvo conocimiento sobre el fenómeno", aseguró.

Las primeras jornadas divulgativas, en marzo de 2025

En marzo de 2025 la Concejalía de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento, la Asociación Astronómica Omega, el ICTEA (Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias), y el Colegio de Ópticos Optometristas de Asturias ya habían organizado las Jornadas SOL Y ECLIPSES, en las que se abordaba en profundidad la necesidad de trabajar en la difusión del eclipse total de agosto de 2026.

En esas jornadas, abiertas al público, se abordó el eclipse de 2026 desde diferentes puntos de vista, a través de charlas, conferencias, visitas al planetario e incluso de una jornada de observación de un eclipse parcial de sol.

La próxima reunión, el 12 de febrero

El 12 febrero de 2026 la Concejalía de Relaciones Institucionales organizará una nueva reunión en la que se avanzará el trabajo de la coordinación del eclipse y en la que participarán las áreas de Turismo, Divertia, Educación, Seguridad Ciudadana, Educación, además del ICTEA, Omega y el Colegio de Ópticos Optometristas de Asturias. Sobre la mesa se plantearán nuevas jornadas divulgativas, jornadas de observación, campañas de concienciación, etc.

Noticias relacionadas

La promoción, ya desde marzo del pasado año a través del Ayuntamiento de Gijón, del eclipse total del 12 de agosto de 2026 en la ciudad, ha tenido un impacto positivo en la reserva de las plazas hoteleras de la ciudad.