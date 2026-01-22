El radar de la autopista "Y" que más multas pone (y van en aumento): más de 20 conductores caen cada día en este punto

El radar más "multón" de la autopista "Y", la principal vía de comunicación de Asturias, caza a más de 20 conductores al día. Según datos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) , en 2024 este equipo de control de la velocidad puso 7.468 sanciones. Son más de las que registró la Dirección General de Tráfico (DGT) en 2023. En concreto, 602 más, pese a que en el cómputo general de radares las multas cayeron.

¿Y cuál es este radar? El que se encuentra en Serín, sentido Oviedo, al poco de pasar el viaducto. Se trata de un radar fijo, ubicado detrás de uno de los paneles de la DGT. Pese a estar advertido por Tráfico, sigue cazando a un gran número de conductores todos los años. El límite de velocidad en este tramo es de 120 kilómetros por hora.

El segundo más activo

El segundo radar de la "Y" que pone más sanciones se encuentra en el kilómetro 14, a la altura de Villabona (en Llanera). En este caso, está ubicado sentido Gijón/Avilés. Un total de 993 conductores cayeron en 2024 en este punto, según el estudio realizado por Automovilistas Europeos Asociados, frente a los 1.086 del año anterior.

El primero de todos

El radar más activo de todos está también en la A-66, en el concejo de Ribera de Arriba. Es el de El Caleyo, que puso en 2024 un total de 19.794 denuncias . Esto son más de 54 al día o más de dos a la hora. A pesar de su "mala fama", este dispositivo redujo las sanciones en un 24,17% respecto al año anterior: de 26.104 a las 19.794. En el ranking nacional de los 50 radares más multones ocupa el puesto décimo noveno. Arriba del todo se sitúa el de la M-40, en Madrid, con 74.873 denuncias.

Completa el "top 5" de radares más activos de la DGT el de la Autovía del Cantábrico a la altura de Quintueles (Villaviciosa), el ubicado en la A-8 a la altura de Tabaza, y los de la N-632 a la altura de Avilés en los kilómetros 100 y 98.

Radar móvil

En Oviedo han vuelto las multas de tráfico por exceso de velocidad en La Bolgachina. Numerosos conductores despidieron 2025 con una sorpresa poco festiva en el buzón: una multa —en algunos casos más de una— por exceso de velocidad captada por un radar móvil situado en el kilómetro 29 de la Autovía de la Plata, en sentido León, apenas medio kilómetro antes del antiguo emplazamiento del radar fijo del túnel de La Bolgachina, retirado en 2019 tras demostrarse que funcionaba de manera irregular.