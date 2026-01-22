Reparar baldosas, pintar barandillas, poner nuevas papeleras... los trabajos de mejora en el puerto deportivo de Gijón ya está en marcha

El plan de choque para adecentar el entorno deteriorado de los terrenos portuarios desde Poniente a Cimavilla que se impulsa desde la presidencia de El Musel ya están en marcha. "El objetivo es arreglar los desperfectos que se han ido produciendo en estos últimos años", detallan desde la Autoridad Portuaria.

Estos primeros trabajos, con una dotación de 200.000 euros y un plazo previsto de dos meses, se enmarcan dentro del Plan Proa (Proyecto de Ordenación y Accesibilidad) elaborado por la Autoridad Portuaria, que, como publicó LA NUEVA ESPAÑA, servirá para llevar a cabo obras de mejora en los espacios portuarios abiertos a la ciudadanía tanto en Gijón como en el vecino concejo de Carreño. Actuaciones previstas para varios años.

Las labores que se acaban de poner en marcha, en la explanada de Poniente, consistirán, por ejemplo, en "el tratamiento superficial y pintado de barandillas, farolas y marquesinas" así como en la "sustitución de lamas de aluminio, la reposición y reparación de baldosa de pizarra; el pintado de jardineras, bancos de chapa y de madera, y el suministro y colocación de papeleras", detallan desde la Autoridad Portuaria.

Desde El Musel está previsto un plan con una inversión de hasta 4,2 millones de euros para la limpieza general del puerto de El Musel y el puerto deportivo, así como una actualización de las normas medioambientales para mejorar la polución en las zonas del entorno.