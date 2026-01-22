Del rescate de un perro en el mar a caídas de árboles, motos y antenas: los efectos del fuerte temporal de lluvia y viento en Gijón

Farolas, árboles, carteles y hasta iluminación navideña que todavía no ha sido retirada tras las fiestas en algún punto de la ciudad. La borrasca "Harry" sigue causando estragos en buena parte de la zona este peninsular, pero ni Asturias ni Gijón se libran de sus efectos: lluvias, fuertes rachas de viento y alerta por fenómenos costeros en el Cantánbrico. Ahora se espera la llegada de un nuevo frente: la borrasca "Ingrid".

El fuerte oleaje, de hecho, es lo que más preocupa en el Principado. De hecho, desde el 112 se ha activado la alerta naranja por fenómenos costeros. Se recomienda por tanto alejarse de espigones y lugares próximos a la costa, del mismo modo que no acercarse a zonas afectadas por las fuertes rachas de viento. La playa de San Lorenzo tiene varias partes acordonadas para evitar el paso de los peatones en su zona más próxima al pedreru de San Pedro. La punta Lequerica, en Cimavilla, también es otra de las zonas habituales donde las olas salta y constituyen un peligro.

Este temporal ha obligado a los servicios de bomberos y policías locales a intervenir desde la tarde ayer en distintos puntos de la ciudad. En concreto, cerca de una veintena de intervenciones por distintos motivos, la gran mayoría provocadas por el viento. "Árboles, cables de iluminación navideñas otros, elementos sueltos de cubiertas, antenas, farolas, carteles...", describen desde el Ayuntamiento.

Lo más destacable fueron daños materiales en varios vehículos. Por ejemplo, en la calle Puerto de Ventana una farola impactó contra un coche. En la avenida de El Llano fue una chapa de obras. Idénticos escenarios se vivieron en las calles Margarita Xirgu, Maternidad, Cuenca (donde se cayó una chimenea de amianto sobre un vehículo) y en Eleuterio Quintanilla.

Motos caídas en la calle Rodríguez San Pedro, ayer. / Juan Plaza

El viento también provocó el desplazamiento y caída de contenedores y afectó a muchas motocicletas expuestas al temporal.

Cierre del parque de Isabel la Católica por seguridad

Muchas de las intervenciones fueron en previsión por posibles riesgos de caídas de árboles (se cerró por precaución el parque de Isabel la Católica) y también de antenas o luminarias. En lo que va de semana no hay que lamentar daños personales.

Una de las intervenciones más llamativas de los bomberos fue en el agua. Un perro no podía salir por culpa del oleaje y acudieron en moto de agua para auxiliarle, aunque el can, finalmente, logró salir por sus propios medios, según detallan las mismas fuentes municipales.

Nieve a cotas bajas