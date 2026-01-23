Alfonso Carballal, el médico residente en Cabueñes que se ha convertido en el mejor tutor del MIR del noroeste de España: "Alegría e ilusión, no hay otra forma de enfocar el examen"

Nervios, repasos de última hora y muchas ganas de acabar es lo que experimentarán mañana los 1.897 aspirantes al examen MIR (Médico Interno Residente) que se presentan en Asturias. La mayoría de ellos llevan más de un año preparando una prueba que será clave para su futuro laboral y por eso han tenido la ayuda de academias como MIR Asturias. No obstante, antes de enfrentarse a la gran prueba, los propios alumnos han seleccionado a Alfonso Carballal, MIR de segundo año del servicio de aparato digestivo del Hospital de Cabueñes, como el mejor tutor de preparación del MIR de la zona noroeste.

Al reconocimiento no le da mucha importancia, e incluso se olvida de él al hablar de cómo ha sido su primera experiencia guiando a más de treinta "compañeros e incluso amigos", como reconoce. "No lo esperaba y es algo que se hace todos los años mediante una encuesta anónima entre los alumnos y con muchos parámetros", explica Carballal, señalando que lo que más le emocionó no fue el premio, "que es algo bonito, claro", sino leer los comentarios. "No sabía quién escribía, pero ver esos textos hablando de mí tan bien fue impactante, pensaba: ‘esta gente que no tiene tiempo ni para comer y se para a escribir esto sobre mí sin esperar nada’", añade el residente de Cabueñes.

Carballal estudió medicina en la Universidad de Oviedo y aunque siempre fue aplicado, el primer año tuvo que pasar el peaje de matricularse en Fisioterapia al no alcanzar la nota media. Tras dar el salto a la carrera de medicina, logró pasar sin apuros por los cursos, "aunque segundo se atragantó un poco porque era muy complicado", matiza. En enero del 2024 se enfrentó al examen del MIR donde el resultado no fue el esperado. "No salí contento del examen y el número final fue algo superior a lo que esperaba, pero no tuve problemas para escoger especialidad", recuerda. Ese margen que le salvó en su momento y que le consiguió la plaza en digestivo en Cabueñes, es una de las razones por las que ahora forma a los candidatos.

"Gracias a la gente mayor de medicina he sabido cómo sacar la carrera y el MIR y sentía que tenía que devolver el favor a los que vienen por detrás", explica sobre los motivos que le llevaron a apuntarse como tutor del MIR. En septiembre del 2024 empezó como tutor en el preMIR y, pese a que no es lo habitual, le ofrecieron continuar durante el intensivo. "Con la tontería llevo más de un año preparando el examen con mis alumnos y ahora que lo tienen ya aquí se me hace hasta raro pensar que se acaba", confiesa Carballal que también desgrana cuáles son las funciones de un tutor.

"Lo primero es hacer es una valoración funcional, entenderles tanto a nivel de capacidad como personal y también conocer su día a día y rutinas, para luego guiarles lo mejor posible", menciona. Con un seguimiento mensual, Carballal apunta que lo importante es "enfocar en los puntos correctos". "En las tutorías llevo unos consejos de cosas que quiero que vayan implementando poco a poco. Al final, están hiperestimulados y lo mejor es sacar dos o tres conclusiones por tutoría", remarca.

Para él, la clave para llegar al examen pasa por saber que "si se tiene un día malo, no sea un batacazo". "Se hacen muchos simulacros y entre unos y otros los puestos cambian mucho. Siempre les digo: ‘sabemos que un día bueno puede salir muy bien, pero hay que trabajar por si no lo tenemos, para que dé rabia, pero no influya’", anota. A falta de un día para el examen, el mensaje es conciso: "Se han matado durante un año y solo falta poner el broche", resume.

"Hay pocas cuestiones directas y ahí es donde entra la confianza de cada uno"

"Alegría e ilusión, no hay otra manera para enfocar el examen". Este es uno de los últimos mensajes que el médico residente Alfonso Carballal transmite a sus tutelados antes de enfrentarse al duro examen. Más de 200 preguntas en las que la intuición juega un papel más importante de lo que muchos creen. "Hay muy pocas cuestiones que sean directas, que la respuesta esté clara. La mayoría hay que justificarlas y ahí es donde entra la confianza de cada uno", argumenta Carballal.

Todavía tiene fresco su examen de hace dos años y apunta a esas respuestas que marcan la diferencia y en donde la moral tiene que ser la mejor posible. "Siempre hay un factor suerte, pero la variabilidad entre acertar las cinco preguntas en donde otros dudan te hace subir muchos puestos", avisa, dejando claro que es el optimismo el que juega un papel muy importante para aplicar lo aprendido durante más de un año. "Son cuatro horas para acabar todo, están reventados y no hay nada mejor que acabar bien y celebrarlo", expone.