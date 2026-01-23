Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y colorida y que será la más grande: fecha de apertura y avisos para las colas
"¡Os recomendamos madrugar e ir prontito para ser de los primeros en la cola!"
Tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio son algunas de las propuestas del próximo local que prepara su desembarco en Gijón, después de haberlo hecho en Oviedo y en Parque Astur, donde la inaguruación tuvo grandes colas desde primera hora de la mañana.
Así lo anuncia la propia marca a través de sus redes sociales, donde confirman que "se va a abrir otro Kwai Café en Gijón, que se suma al de Oviedo y Corvera". "Y os contaremos un secreto... Va a ser el más grande hasta la fecha".
"¿Tienes aún preguntas sobre la inauguración de KAWAII CAFÉ GIJÓN? No te preocupes, ya sabes que siempre puedes contar con nuestro MANUAL DE SUPERVIVENCIA, donde resolvemos siempre las dudas más importantes 1. Nos vemos el sábado 7 FEBRERO a las 10:00h 2. Abriremos el nuevo local en PASEO DE BEGOÑA 6, ¡en Gijón! 3. Como siempre, irá MUUUUUCHA GENTE, ¡os recomendamos madrugar e ir prontito para ser de los primeros en la cola! 4. Estaremos repartiendo regalos a los 75 primeros por cada 15€ de consumición, ¡no te quedes sin tu tote bag sorpresa! 5. ¡Nos encanta que vengáis haciendo cosplay y, además podéis salir en los vídeos para redes si queréis! 6. KAWAII CAFÉ GIJÓN llega con novedades y es que estrenamos también CORNER SHOP, para que podáis llevaros a casa productos de los personajes de Kawaii Café", escriben en su cuenta oficiald e Instagram.
En su carta hay todo tipo de dulces y bocados salados que van desde los 3 hasta los 11 euros. Desde bowls de batidos; gofres de unicornio, arcoíris o matcha; crepes de Lacasitos o el del monstruo de las galletas; tostadas saladas y dulces de crema de cacahuete; bagels salados; y sándwiches fríos. Además de tartas, brownies, cookies, cupcakes, berlinas y bollería. Su postre más vendido son las tortitas con formas de ositos rellenos de Nutella. Las de fruta, de color rosa, también gustan mucho. A su vez, tiene extravagancias como el Raimbow Cheese Sandwich, "·el sándwich de queso más cute que verás", aseveran en su carta. La propuesta líquida está formada por cafés, frappés y superlattes, infusiones y tés, refrescos, batidos de helado, zumos naturales, cervezas, cocktails y bebidas coreanas, con y sin alcohol.
"No somos convencionales. En Kawaii Café te atienden ‘maids’ que te harán un hechizo para que la comida esté más rica. Tienes atrezzo a tu disposición para disfrazarte mientras meriendas tortitas en forma de osito, gofres de arcoiris o cupcakes en forma de unicornio, entre otras muchas opciones. Una experiencia divertida y única apta para todos los públicos", cuentan desde la empresa.
