La borrasca Ingrid sigue dejando desperfectos en Gijón con el derrumbe de cristales y restos en una fachada del centro
Los bomberos tuvieron que intervenir en el edificio abandonado de la calle del Carmen por la caída de material
La borrasca Ingrid se está dejando notar y bien a su paso por Gijón. Después de una jornada de fuerte viento, en el que se vieron afectadas farolas, carteles, árboles o motos caídas, incluso el rescate en el mar de un perro, parece que el temporal ha dejado alguna tregua, aunque su presencia sigue siendo más que notable.
Algunos edificios también se han visto afectados y, en concreto, uno del centro de Gijón que lleva en estado de abandono desde hace varios años y antiguo edificio okupa. Los bomberos tuvieron que intervenir esta mañana en el número 3 de la calle del Carmen por la caída de cristales y madera. También se acercó una patrulla de la Policía Local para asistir en las tareas.
Las fuertes rachas de viento y el hecho de que las ventanas se encontrasen abiertas generaron que estas se cerrasen violentamente, reventando los cristales que cayeron a la calle junto a otros materiales.
Por suerte, no hubo que lamentar heridos y esta misma mañana miembros del cuerpo de Bomberos, ayudados de un autoescala, accedieron a la fachada superior del edificio para retirar los vidrios restantes y asegurar la zona, además de limpiar los cristales que se encotraban esparcidos por la zona.
