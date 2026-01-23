Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una cuba de 16 metros cúbicos y 30.000 litros de lodos retirados: así avanzan los trabajos de limpieza de la piscina de la Universidad Laboral de Gijón

Los operarios comenzaron con la retirada de material vegetal y barro y esperan acceder a los sumideros atascados en los próximos días

VIDEO: La lluvia de los últimos días complica la retirada de lodo de las piscinas de la Laboral

Carlos Tamargo

La reforma de la piscina del edificio de la Laboral continúa avanzando con algún que otro escollo por el camino. Las lluvias de los últimos días han provocado retrasos en la primera jornada de la extracción de los lodos que se encuentran atascados en el fondo de la pileta. Esta limpieza es el paso previo para conocer el estado de los sumideros, previsiblemente atascados y motivo por el que el barro se ha ido acumulando en esta zona durante los años que la piscina ha estado en desuso. El concejal de Deportes, Jorge Pañeda, presenció los trabajos y recordó que se espera que en abril se pueda redactar el proyecto de arquitectura.

El inicio de los trabajos para dragar las piscinas de la Laboral, en imágenes / Ángel González

Con la ayuda de una cuba de 16 metros cúbicos y una manguera, los operarios se encontraron ayer por la mañana que el nivel de la piscina había subido fruto de las lluvias, por lo que su primera tarea fue la de retirar al alcantarillado municipal el excedente de agua limpia. Los trabajadores tuvieron que llenar el camión hasta en tres ocasiones para llegar al sustrato de barro que se acumulaba en el fondo.

Una vez superado este primer inconveniente, procedieron a la retirada manual, ataviados con botas de agua y un mono blanco, de elementos vegetales y rocas. Durante la mañana pudieron extraer gran parte de los 30.000 litros de lodos que había en la piscina y llevarlos a Cogersa, aunque por culpa de la demora no pudieron realizar los tres viajes que presuponen que les llevaría dejar el fondo sin restos.

Más de 30.000 litros de lodos

No obstante, se ha podido avanzar con los trabajos de limpieza y solo hará falta una jornada más para llegar a los desagües y poder retirar el barro y suciedad que los atascan. "El siguiente paso, una vez esté todo vacío, es encontrar donde están los sumideros para saber donde tenemos el atasco", explicó Pañeda, añadiendo que lo siguiente será "la redacción del proyecto de arquitectura que queremos sacar para abril".

La idea que barajan desde el Ayuntamiento es la de actuar en los 14.000 metros cuadrados que incluyen a la piscina, las cinco canchas próximas y los vestuarios que utilizan los equipos de fútbol. Una reforma integral que pasa por ampliar la zona de la piscina y, por consiguiente, añadir más espacio a los vestuarios para que no haya problemas de aforo. Se espera que a lo largo de este año se saque adelante la licitación y que en 2027 se haga lo propio con la licitación de una obra que se prevé que sea por fases y consecuencia al proyecto que salga ganador.

Una rehabilitación de en torno a tres millones de euros que se saca de los 15,6 millones de superávit con los que cuenta el Ayuntamiento, como parte de las inversiones financieramente sostenibles y que están en revisión por parte del PP que tendrá que acordar con Foro el destino de la cantidad total.

