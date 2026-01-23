La demorada obra de la Mixta inicia los preparativos para arrancar en febrero

La debatida obra de la Residencia Mixta de Pumarín, el mayor geriátrico público de la región, parece que empieza por fin a desbloquearse tras alrededor de cuatro años de retrasos por problemas de tramitación y logística. Confirmaba ayer la Conserjería de Derechos Sociales –responsable del organismo autónomo ERA, que gestiona las residencias públicas– que la actuación se espera poder iniciar a lo largo del mes que viene y que, de hecho, los primeros operarios se encuentran ya estos días en el inmueble realizando los primeros traslados de material e iniciando la colocación de las vallas de seguridad que blindarán en un edificio ya en obras para sumar dos unidades de convivencia, que era la otra actuación pendiente de iniciarse. La reforma de la fachada se adjudicó el pasado mes de mayo por 8,37 millones de euros y un plazo de ejecución de dos años.

A estas alturas han corrido ya ríos de tinta sobre esta obra millonaria que comenzó a debatirse hace ahora cinco años. En aquel momento, inicios de 2021, en la fachada de la residencia ya se podían ver andamios y redes de contención porque se habían detectado desprendimientos de cascotes tanto a la vía pública como al patio interior por donde paseaban los residentes.

El propio Ayuntamiento para entonces había pedido un informe actualizado sobre el estado de la fachada, en la que comenzaban a apreciarse desperfectos en los bordes de sus cornisas. Considerando el Principado que la reparación del inmueble iba a ser tan costosa como prioritaria, inició los trámites para lograr financiación europea.

Esas primeras gestiones desembocaron en cuatro años de complicaciones constantes. El gran escollo fue que la primera licitación pública, la que se financiaba con fondos europeos y valorada en seis millones de euros, quedó desierta en verano de 2024. Ninguna empresa se presentó al concurso. Ese contratiempo hizo pronto ver al Ejecutivo regional que la elaboración de unos nuevos pliegos para repetir la licitación, sumado al plazo de obra de dos años, no les permitiría cumplir con los tiempos que marcaba esa convocatoria de ayudas.

La obra de la Mixta, por eso, se tuvo que rediseñar y tramitar de nuevo, esta vez financiada con fondos propios, con unas estimaciones de plazo que se fueron ampliando durante los meses siguientes. Finalmente, el contrato con la constructora ganadora del nuevo concurso, una unión temporal de empresas, quedó formalizado el pasado mes de mayo, y desde entonces el inicio formal de los trabajos se ha ido retrasando, según el Principado, por cuestiones logísticas y la "complejidad" de la actuación, que exige un abordaje por fases.

La actuación incluye tanto la reparación de la fachada como tal como la renovación de la envolvente térmica, ya que además de esa caída endémica de pequeños cascotes el gran problema del inmueble, a juicio del personal, es la filtración de humedades, especialmente, en las plantas superiores, lo que obliga a abordar una renovación general de carpintería y cubiertas para asegurar el aislamiento térmico. La obra para las unidades de convivencia, por su lado, las está ejecutando Proyecon por 1,9 millones.