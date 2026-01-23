El emblemático reloj de la Escalerona ya vuelve a dar las horas: "Es una forma de cuidar a Gijón y respetar su historia”

El rejol de la Escalerona, uno de los emblemas de Gijón que en 2023 cumplió 90 años, vuelve a estar en perfecto funcionamiento después de varios días paralizado por una avería. Operarios en una grúa colocaron hoy por la mañana las piezas para que la instalación volviese a dar la hora a los gijoneses y paseantes. “Cuidar estos detalles e invertir en su correcto funcionamiento es también una forma de cuidar a Gijón y respetar su historia", señala el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, el forista Gilberto Villoria.

La avería llegó hace unos cuantos días. El fallo, explican desde el Ayuntamiento, "fue localizado por los técnicos en la tarjeta electrónica del reloj patrón, que no daba salida de pulsos para que pudiera cambiar la hora". Ahora, se acaba de renovar por completo el sistema del reloj y ya luce como nuevo.

"El compromiso de este gobierno con la protección y el mantenimiento del patrimonio público municipal se demuestra con hechos”, añade el concejal.

Un elemento histórico de la ciudad

Proyectada en enero de 1933 como parte de un ambicioso plan para generar trabajo para los obreros de la ciudad e inaugurada el 15 de julio de ese mismo año tras apenas tres meses de obras, es por derecho propio uno de los emblemas más queridos en Gijón.

José Avelino Díaz y Fernández Omaña fue el arquitecto encargado del proyecto para erigir la nueva escalera de abanico de acceso al arenal frente a la calle Jovellanos y estilo racionalista. Avanzando abril de 1933, al día 18, Jesús Gargallo, gerente de la Casa Gargallo, la firma a la que se le adjudicaron las obras, daba su conformidad al proyecto.

Miguel Díaz Negrete, hijo del arquitecto autor de La Escalerona, se encargó de proyectar la última reforma del monumento, estrenada en el 2002. Desde entonces pequeñas actuaciones se han llevado a cabo en la Escalerona, aunque los expertos advierten de la necesidad de actuar de nuevo sobre la obra ante el azote del mar.