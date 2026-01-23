El eterno legado de Dionisio Cifuentes: "En pocos sitios de Gijón no se ve la huella de mecenas que tuvo"

"Es un hombre a estudiar; su labor altruista fue muy grande", reivindicó ayer Luis Miguel Piñera, cronista oficial de Gijón y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA. Unas palabras sobre Dionisio Cifuentes Suárez, figura sobre la cual versó una conferencia que tuvo lugar en la sede vecinal de Somió, la parroquia del benefactor, que sumó un nuevo acto en su honor tras la ofrenda floral y la colocación de una placa conmemorativa el pasado 10 de enero, fecha en la que se cumplieron 75 años del fallecimiento del empresario. "Dionisio dejó huella", ensalzó la Alcaldesa, Carmen Moriyón, presente en la charla y en la inauguración de una exposición sobre Cifuentes.

Luis Miguel Piñera, que animó a investigar más sobre Dionisio Cifuentes, destacó la "solidaridad" del gijonés, nacido en 1859 y que emigró a Cuba para mejorar la economía de su familia. Regresó a su ciudad ya con cierto capital, lo que le permitió aportar su granito de arena en varios frentes. Ayudó a la Cocina Económica, al Grupo Covadonga o al Hospital de Jove. También donó los terrenos sobre los que se asienta el actual cementerio de la parroquia. "Tenemos mucho cariño y simpatía por Dionisio Cifuentes", confesó Soledad Lafuente, presidenta de la asociación "San Julián" de Somió, que nunca se olvida de Cifuentes. Por ejemplo, en 2005 le concedieron, a título póstumo, el premio "La Ardilla".

La muestra sobre el benefactor contiene fotografías, una vajilla herencia de él y numerosas viñetas obra de Patricio Adúriz, quien fuera cronista de la ciudad. Soledad Lafuente recalcó la importancia de Dionisio Cifuentes para Somió. Entre otras cosas, "contribuyó económicamente en la traída del agua", sostuvo Lafuente, que asimismo comentó que el empresario donó los terrenos donde se erige la ermita de la capilla de La Providencia. La trascendencia histórica de Cifuentes en la parroquia bien se refleja en que la calle principal de la zona lleva su nombre. "Es nuestro vecino más ilustre", manifestó Soledad Lafuente.

"En pocos sitios de Gijón no se ve la huella de mecenas que tuvo", proclamó Luis Miguel Piñera sobre Dionisio Cifuentes, figura sobre la que se explayó Carmen Moriyón. "En estas calles es donde mejor entendemos el significado de su legado", aseguró la regidoras sobre un hombre "que permanece en la memoria y el callejero" de Gijón. En ese sentido, la Alcaldesa encomió "el compromiso con los demás" y "la generosidad" que caracterizaron al benefactor, que impulsó "acciones concretas" que derivaron en "mejoras reales y oportunidades", subrayó Moriyón, que reivindicó su "identidad comunitaria y arraigo" respecto a Somió y Gijón, su casa a fin de cuentas pese a las décadas que pasó en Cuba labrándose un futuro.

Todas las sillas estaban ocupadas ayer en la sede vecinal de Somió para escuchar la conferencia de Luis Miguel Piñera sobre Dionisio Cifuentes Suárez, cuyo legado se mantiene muy vivo en la memoria colectiva de los parroquianos.