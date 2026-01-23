Gijón brinda por el tardeo porque hay que "reinventarse": "Puedes tomar algo e irte a una hora prudente"

"Hay que reinventarse", aseguraba ayer, refresco en mano, Jaime Collar. Lo hacía en la terraza de la vermutería Geli Zarracina, en la concurrida calle Begoña, la popular Ruta de los Vinos. Una de las zonas de Gijón donde el fenómeno del "tardeo" viene al alza, especialmente desde las pasadas Navidades. La clientela ha abrazado un formato que brinda nuevas opciones de ocio a quienes ya no les llama tanto la atención una fiesta hasta bien entrada la madrugada. "Se nota más ambiente por las tardes", sostienen.

La puesta en marcha de nuevos negocios o la sensación de impulso que experimentó el tardeo en Navidad forman un cóctel para que esta alternativa se vaya asentando en la ciudad. Unas semanas de vida tiene, por ejemplo, el Gabbana, en la calle Marqués de San Esteban. Un establecimiento que apuesta firmemente por el tardeo. Por allí se pasaron ayer, por primera vez, los matrimonios formados por Luis Menéndez y Carmen Montes y por María Vázquez y Manuel Álvarez. Coinciden los cuatro en que la edad es un factor influyente a la hora de decidir tomarse unas copichuelas –o lo que se tercie– en horario vespertino más que por las noches. "Es más natural para salir; vas a comer, tomas algo y te retiras a una hora prudente", apuntó el avilesino Manuel Álvarez, para quien una de las ventajas de los planes de tardeo es que impera un "ambiente más tranquilo y distendido".

Gabriel Santiago es el "barman" del Gabbana. "Los tardeos van muy bien, sobre todo en los fines de semana", declaró Santiago, que indicó que al local acostumbra a acudir "público de mediana edad". Las tardes se animan con música, habitualmente del estilo "afro house", pero adaptable al tipo de cliente. Resaltó el trabajador que uno de los puntos a favor del tardeo tiene que ver con el margen que da para "recuperarse" de cara al día siguiente. "Da tiempo a todo, a disfrutar y a descansar", subrayó.

Desde la patronal hostelera Otea ya vaticinaron que este formato "ha venido para quedarse", como ayer publicó LA NUEVA ESPAÑA. Una idea que comparte el grupo de amigos compuesto por Claudia Salvadori, Juan Ortiz, Sheila Pañero, Lucía Ruano y Laura Rodríguez, que ayer tomaban un refrigerio en la terraza de "El AlVoroto", en la calle Buen Suceso, próxima la Ruta de los Vinos, una vía que en las denominadas "Tardebuena" y "Tardevieja" estaba a reventar. "Así vas a la cama pronto y aprovechas más el día siguiente", bromeaba Claudia Salvadori. "El tardeo es una buena opción", agregó Sheila Pañero. Para Lucía Ruano, juega también un importante papel que los hábitos sociales de la gente. "Cada vez se fomenta más ir al gimnasio o cuidarse", señaló Ruano, en referencia a que, de trasnochar a tope, esos hábitos saludables pueden llegar a resentirse.

El auge del tardeo en Gijón, en imágenes / Fernando Rodríguez

Laura Rodríguez estuvo en el Gabbana el pasado fin de semana. "Los empresarios hosteleros saben que ahí está el negocio y quizá no tanto en la noche", afirmó Rodríguez. Sobre la "explosión" del tardeo en Navidad que comentaban desde el sector, Lucía Ruano puso sobre la mesa otro motivo que lo explica. "Ocurre que muchos se juntan con amigos que viven fuera de Gijón", manifestó Ruano, que apoyó la proliferación de más locales que aboguen por el formato del tardeo. "Y, a cierta edad, te apetece más tener una conversación que estar bailando", apostilló Sheila Pañero.

"Por la tarde se disfruta mucho el charlar por ahí y tomar algo", aseveró Manuel Taladrid, vecino de Ceares y amigo de Jaime Collar. "Salí en Nochevieja y no había ni el tato, pero por la tarde había mogollón de gente", recordó Taladrid, uno de los muchos que se ha unido a la ola del "tardeo" en Gijón, que, sin hacerle una competencia directa al ocio nocturno, va ganando adeptos en distintas generaciones.