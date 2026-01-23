Gijón comprará una gran biblioteca con fondos de Asturias y Jovellanos

El Ayuntamiento, a través de la Fundación de Cultura, se hará con cientos de libros, manuscritos y documentos relacionados con Jovellanos y temas asturianistas. La operación se acaba de gestionar a través de un procedimiento negociado sin publicidad y por un importe de 42.000 euros, previo acuerdo de la quien era la propietaria actual de esta biblioteca.

En la resolución de esta compra se señala sobre este fondo que "la rareza de alguno de sus documentos, que no se encuentran en otras colecciones de bibliotecas asturianas ni españolas, aumenta su valor" y justifica el precio pactado finalmente, que se queda por debajo del que hubiese sido su valor estimado en el mercado. "Esta adquisición incrementara de manera significativa la riqueza y diversidad de los fondos bibliográficos y documentales de ambas instituciones", añade el documento en referencia a los museos de bellas artes (la Casa Natal de Jovellanos y el Nicanor Piñole) y el Museo del Pueblo de Asturias, cuyos responsables habían emitido los informes técnicos sobre el contenido de esta biblioteca.

Noticias relacionadas

Con esta compra el Ayuntamiento se hará, en realidad, con cinco fondos. El principal es una selección de libros y manuscritos asturianos, valorado ya en este caso en cerca de 40.000 euros, y en el que se incluyen volúmenes "muy raros", algunos inexistentes en el mercado libre, que llegan a datar hasta del siglo XVI. El otro fondo con especial interés local es el jovellanista, que cuenta con 29 volúmenes antiguos del prócer varias decenas más de libros que glosan su figura o recogen sus trabajos. Las otras tres colecciones son una selección de libros de Juan Agustín Ceán Bermúdez, documentos y obras de Julio Somoza y un curioso muestrario de programas de fiestas, folletos y publicaciones de Gijón. Entre ellos están los primeros 18 volúmenes de la revista "La Golondrina", fundada en 1893.