Ramón Tebar lidera a la Sinfónica en el Jovellanos

Una imperdible y magistral cita para los más melómanos. Así se puede definir al recital que la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) ofreció ayer por la tarde en el teatro Jovellanos. La formación instrumental interpretó, bajo la batuta del maestro Ramón Tebar, el espectáculo "El resplandor de Dvorak", un título que hace referencia al histórico compositor checo Antonin Dvorak. El repertorio de la sexta actuación de la temporada de la formación –en la imagen junto a estas líneas, durante la sesión de ayer– se compuso de la "Obertura para un festival académico, op. 80", de Johannes Brahms; "The Cry of Anubis", de Harrison Birtwistle, y la "Sinfonía del Nuevo Mundo", de Dvorak.