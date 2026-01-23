El recital de la OSPA del 19 de febrero se traslada a la Laboral
El recital de una programación que cambia de ubicación de manera puntual. Por motivos ajenos al teatro Jovellanos y a la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), el concierto de nombre "Pasión y melancolía", que estaba previsto se celebrase el jueves 19 de febrero en el coliseo del paseo de Begoña, cambia de ubicación. El espectáculo de la OSPA tendrá lugar, finalmente, en el teatro de la Laboral, a las 20.00 horas. Se habilitarán autobuses gratuitos para el traslado de los asistentes desde el centro de la ciudad, previa inscripción en la taquilla del teatro Jovellanos hasta el 6 de febrero inclusive.
- Las cinco sidrerías de Gijón que participan en las Jornadas del Chuletón: “Es una gran cita gastronómica y con un precio muy competitivo”
- La Policía Nacional emite un aviso urgente que afecta, en mayor medida, a Gijón: 'No tengas todas las ventanas abiertas
- El auge del tardeo en Gijón revitaliza a la hostelería: nuevos negocios y más reservas en restaurantes
- Caminar por la calle Menéndez Valdés de Gijón, 'deporte de riesgo' 25 años después de su reforma
- La cafetería de los peluches, las tortitas de osito y los cupckaes de unicornio ya tiene sitio en Gijón: aquí abrirá Cafe Kawaii
- El radar de la autopista 'Y' que más multas pone (y van en aumento): más de 20 conductores caen cada día en este punto
- La popular tienda de Amancio Ortega que echa el cierre en pleno centro de Gijón
- Luto en Gijón: fallece 'Donvi', histórico párroco de Granda durante dos décadas