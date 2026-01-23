El recital de la OSPA del 19 de febrero se traslada a la Laboral

El recital de una programación que cambia de ubicación de manera puntual. Por motivos ajenos al teatro Jovellanos y a la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), el concierto de nombre "Pasión y melancolía", que estaba previsto se celebrase el jueves 19 de febrero en el coliseo del paseo de Begoña, cambia de ubicación. El espectáculo de la OSPA tendrá lugar, finalmente, en el teatro de la Laboral, a las 20.00 horas. Se habilitarán autobuses gratuitos para el traslado de los asistentes desde el centro de la ciudad, previa inscripción en la taquilla del teatro Jovellanos hasta el 6 de febrero inclusive.