El autor del atropello múltiple en una carrera ilegal en Gijón queda "en libertad con cargos" y a la espera de más diligencias

El autor del atropello múltiple ocurrido esta madrugada en el polígono de Somonte, y que ha dejado a nueve personas heridas de distinta consideración, ha quedado en libertad con cargos después de ser detenido, según confirman fuentes de la Guardia Civil. Este individuo, de 19 años, hacía apenas cuatro meses que tenía el carné de conducir y ahora se le investiga por un delito de conducción temeraria y nueve delitos de lesiones por imprudencia grave.

La Guardia Civil se encuentra investigando lo ocurrido para esclarecer el atropello que obligó a un amplio operativo de emergencias esta madrugada. Las pesquisas se han trasladado también a los efectos oportunos al Juzgado de Instrucción número 5, en funciones de guardia. Está previsto que en las próximas semanas se tome declaración en sede judicial a los testigos y al investigado por este atropello.

El incidente ocurrió sobre la una y media de la madrugada. Fue entonces cuando el 112 de Asturias recibió una llamada en la que se informaba que uno de los vehículos que participaba en la carrera ilegal en la calle María González "La Pondala" del Polígono de Somonte había atropellado a varias personas. No fue esta, no obstante, la primera alera que se recibió. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA una hora antes tuvo lugar la primera alerta. Pasadas las doce y media de la noche varios vecinos llamaron a Emergencias avisando de que había varios jóvenes participando en la zona en carreras ilegales.

Nueve personas resultaron heridas de diversa consideración fruto del atropello. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico así como funcionarios de la Policía Local de Gijón y sanitarios de emergencias médicas a bordo de dos UVIs Móvil y dos ambulancias convencionales. Dos de los heridos fueron trasladados a Cabueñes mientras que otros dos tuvieron que ser ingresados en el Hospital Universitario Central de Asturias (al tener heridas más graves) y los otros tres fueron conducidos al Hospital de Jove.

Heridos de distinta consideración

El resto de afectados no precisó traslado a centro sanitario. Aunque muchos de los heridos aún están a expensas de pruebas médicas fuentes cercanas al caso aseguran que casi todos padecen fundamentalmente traumatismos de diversa consideración. Seis han sido calificados como heridos "graves" por la Guardia Civil, por presentar molestias que precisaban de una atención médica hospitalaria, si bien por ahora se considera que no peligra la vida de ninguno de ellos.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas del sector de Tráfico de la Guardia Civil. El conductor se había salido de la vía por el margen derecho en una intersección giratoria "cuando realizaba una conducción temeraria". Como consecuencia de esa salida de vía atropelló a varios peatones. En el vehículo siniestrado circulaban el conductor que resultó ileso y un acompañante que sufrió heridas leves.

Clamor vecinal

El accidente tuvo lugar en una zona en la que la Guardia Civil ya había intervenido en los últimos meses como consecuencia de la celebración de varias carreras ilegales. En octubre del año 2024, por ejemplo, la Benemérita pudo asestar un gran golpe a este tipo de carreras ilegales disolviendo una concentración que se estaba produciendo en el entorno de la Zalia y Somonte y en la que había más de 100 coches implicados.

“Se veía venir”. Esta es la reflexión de muchos vecinos de la parroquia de Cenero, en cuyos barrios son habituales los conflictos e inseguridades por culpa de las carreras ilegales. Unas prácticas llevadas a cabo especialmente por “personas muy jóvenes” como la que esta madrugada ha dejado hasta nueve heridos, varios de ellos graves, a un chico de 19 años detenido como autor del atropello múltiple. “Cuando empiezas a ver movimiento de coches de marcha ya te lo hueles que va a haber una carrera. No hace ni un mes que hubo otra; siempre son todos muy jóvenes, de 19 o 20 años”, reflexionaba esta mañana Bibiana Martínez, del restaurante El Rincón de Mabi.