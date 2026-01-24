Cimavilla ampliará su red peatonal este año y tendrá centro de mayores en 2027

Empiezan a concretarse en plazos los proyectos de Cimavilla previstos para este año y en el marco del plan ya conocido que vertebra en ocho ejes una batería de mejoras hasta 2030. Tras la adjudicación de las obras para el Centro de Arte Tabacalera, aprobada este martes en Junta de Gobierno y que permite fijar el inicio de los trabajos para el próximo marzo, el gobierno local confía en lanzar este año licitaciones para otros dos proyectos pendientes: el de plataforma única y el de la recuperación de espacios municipales para ampliar servicios públicos dentro del barrio. Había dicho ya hace unos días el forista Gilberto Villoria, edil de Infraestructuras, que la siguiente fase de plataforma única se encuentra en fase de redacción, y desde el gobierno local fijan ahora para marzo el fin de este trámite y para mayo la licitación de la obra como tal. Se estima que vaya a rondar los 1,5 millones de euros para extender la red de plataforma única a las calles Olavarría, Artillería y Honesto Batalón. Además, el anunciado traslado del archivo municipal a El Natahoyo, que acaba de iniciar la licitación de suministros de material que permitan la mudanza, permite proyectar para dentro de un año, a inicios de 2027, la inauguración del prometido centro de mayores.

Uno de los inmuebles de Tabacalera. | / PABLO SOLARES

El plan para pacificar el barrio Alto creando un doble anillo perimetral con plataforma única es conocido y tiene ya una primera fase culminada tras remodelarse el Tránsito de las Ballenas y la Subida al Cerro, inicio de la red de viales que conforman el anillo del tramo oeste. Lo que se encuentra ahora en fase de redacción de proyecto es la continuación de esta parte de la red, con los citados viales de Oscar Olavarría, Artillería y Honesto Batalón. Si se cumplen las previsiones de poder lanzar la licitación en mayo, desde el Ayuntamiento ven margen suficiente para que la actuación pueda estar adjudicada en octubre y que las obras como tal puedan comenzar, entonces, en este año en curso, a finales. Villoria señalaba en el último Pleno que la obra podría financiarse mediante modificación presupuestaria en los próximos meses y que de no ser posible se haría con cargo al ejercicio del año siguiente. La inversión de 1,5 millones, por lo tanto, es por ahora estimativa a la espera de que la redacción del proyecto finalice y se elaboren los pliegos de licitación de obra.

Para entonces, la reforma y ampliación de Tabacalera estará ya en marcha, y eso impide por ahora que el proyecto de plataforma única pueda concretarse con más inversiones a corto plazo. El anillo oeste se completará con los viales de Emilio Muñiz "el Negro" y de Escultor Sebastián Miranda, pero ambas calles se ven afectadas por su proximidad a la vieja fábrica de tabacos y, para garantizar accesos en condiciones de seguridad en el entorno del futuro centro de arte, tendrán que esperar a que culmine esta obra para reformarse. Sucede lo mismo con el anillo este, que abordará con plataforma única el entorno de Camino de la Fontica y Máximo Marino Fernández más adelante y cuando no genere trastornos en la reforma de Tabacalera.

Respecto al centro de mayores, su puesta en marcha podrá lanzarse cuando arranque el anunciado traslado del archivo municipal hasta El Natahoyo. Ya había explicado el gobierno local que hay un local municipal en el entorno de la plaza de la Soledad que se usa como almacén para este archivo y que acogerá este nuevo servicio para personas de la tercera edad. Desde el Ayuntamiento concretan ahora que "está iniciada la licitación" para el suministro de archivos rodantes que permitan el traslado de material a El Natahoyo, por l o que se espera que este inmueble quede pronto vacío y pueda adecuarse para su nuevo fin. El objetivo es que este centro de mayores esté "en funcionamiento a principios de 2027". Ya era conocida la existencia de una partida presupuestaria de 50.000 euros para este fin.

En torno a este proyecto, después, surgirán otros pendientes de desarrollo. El archivo municipal, con su gran sede conocida en la Torre del Reloj, permitirá recuperar este inmueble histórico tras su traslado dependencias del equipamiento social de El Natahoyo. El reto sigue siendo crear aquí un mirador. Y el centro de mayores como tal, también, dará marco a una estrategia más amplia que incluye programas de atención a la soledad no deseada –un plan local ya iniciado hace unos años y que se va extendiendo progresivamente– y habilitar una oficina municipal de atención a este grupo de edad. La batería de actuaciones para Cimavilla, por lo demás, se irá acometiendo en los próximos años con fondos propios –toda vez que la petición de ayudas a Europa no ha sido concedida– y tiene como principal apuesta inversora la puesta en marcha de Tabacalera, con sus 21, 2 millones, con un gasto plurianual ya aprobado por el gobierno.

Dos aspirantes para la dirección facultativa de Tabacalera

Recién aprobada la adjudicación de la obra de Tabacalera –por 21.257.000 euros, con un plazo de ejecución de 42 meses, y en manos de la UTE de Terra Ingenieros y Proforma–, avanza también el otro contrato público que permite el inicio de los trabajos: la dirección facultativa del proyecto, que incluye la supervisión de obra y de ejecución. La mesa de contratación, reunida por última vez esta semana, evalúa dos ofertas presentadas por una UTE (con Ignacio Olite, Carlos Pereda, Osacar Pérez y Román Villasana" y por Jovino Martínez Sierra Arquitectos.