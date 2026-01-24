El clamor vecinal en la zona de Gijón donde una carrera ilegal ha dejado un reguero de heridos: “Andan como locos haciendo el tonto; llamas a la Policía y no sirve de nada”

“Se veía venir”. Es la reflexión de muchos vecinos de la parroquia de Cenero, en cuyos barrios son habituales los conflictos e inseguridades por culpa de las carreras ilegales. Unas prácticas llevadas a cabo especialmente por “personas muy jóvenes” como la que esta madrugada ha dejado hasta nueve heridos, varios de ellos graves, a un chico de 19 años detenido como autor del atropello múltiple. “Cuando empiezas a ver movimiento de coches de marcha ya te lo hueles que va a haber una carrera. No hace ni un mes que hubo otra; siempre son todos muy jóvenes, de 19 o 20 años”, reflexionaba esta mañana Bibiana Martínez, del restaurante El Rincón de Mabi.

El vehículo implicado en el atropello. / LNE

El conflicto con las carreras ilegales es recurrente y hace años que los propios vecinos reclaman mayor seguridad. El problema no es exclusivo en Cenero. Otras zonas como la Zalia o La Providencia saben también lo que es tener miedo cuando “se va a por el autobús” o “se quiere volver de noche a casa después de una cena o del trabajo”. “Es recurrente que las haya, una vez al mes o cada quince días incluso. La verdad que no sabemos si la Guardia Civil lo controla o no, pero ayer que tuvimos el aniversario del bar y salimos tarde vimos muchos coches pasar y nos pareció raro, pero no nos enteramos de lo que ocurrió hasta esta mañana”, confesaba la hostelera.

El nuevo conflicto ha dejado hasta nueve personas heridas con distintos partes médicos, pero trasladadas a distintos centros hospitalarios de Asturias, en función de la gravedad, después de una gran movilización de madrugada de efectivos sanitarios de alrededor de seis ambulancias para dar asistencia a los afectados. A ese operativo se sumaron agentes de la Guardia Civil, para llevar a cabo la investigación y abrir las diligencias oportunas, así como agentes de la Policía Local de Gijón.

La carrera ilegal que ha dejado un reguero de heridos en Gijón, en imágenes / Ángel González / LNE

Los hechos dejan por el momento una persona detenida. Un joven conductor de 19 años que hacía penas cuatro meses que había obtenido el carné de conducir. Se trata de un vecino de la ciudad al que se le podría imputar la comisión de los delitos de conducción temeraria y hasta nueve lesiones por imprudencia grave

Vecinos de Sotiello señalaban esta semana que empezaron a ver “coches bajando en tropel” hacia el polígono a partir de la una de la mañana, y que a partir de entonces alertaron a las autoridades al percibir que esa concentración ve vehículos era muy superior a “lo habitual”. “Suelen quedar mes sí o mes no, pero hacía tiempo que no se veía una concentración más grande”, explica una de las vecina,s que primero alertó de lo que parecía estar por ocurrir. “Lo triste es que tenga que pasar algo así para que la gente se de cuenta de lo que se monta en esta zona con las carreras”, se lamenta.

De Sotiello a la Zalia

El clamor es claro en las zonas afectadas. “Pasa mucho por aquí y también por la Zalia, porque unas fincas allí y suelo pasar por la zona. Caminas por el polígono y los ves haciendo el tonto, porque andan como locos y aunque llames a la policía a por la noche no sirve de nada”, señalaba un viandante esta mañana a su paso por la zona del atropello, en la que operarios de Emulsa intentaban retirar los restos del accidente. Las marcas de frenadas en el suelo seguían imborrables.

Guardia Civil

Muchos son conscientes del esfuerzo de los cuerpos policiales, pero como es lógico reclaman más presencia todavía. “La Guardia Civil se pone bastante en esta zona y en la Zalia. Pero los que vienen aquí son los mismos, pero van cambiando de sitio”, explicaba Rubén Losas esta mañana. “Es algo frecuente y me lo encuentro, porque suele o pasar las cinco de la mañana y es un peligro”, confesaba Pedro Luis García, un panadero de la zona.

Redadas e identificaciones en los últimos años

Las redadas de la Guardia Civil son habituales. “Hace un par de años andaban por aquí muchísimos coches y les dieron un palo, les pillaron ‘in fraganti’ y desaparecieron”, reconocía un vecino de la zona.

Son muchas las intervenciones del Instituto Armado en los últimos años. Tanto en Gijón como en concejos vecinos. En 2023, por ejemplo, la Guardia identificó a seis conductores de entre 20 y 34 años por participar, durante la madrugada, en carreras ilegales organizadas en el polígono industrial de Somonte.