Una escultura emblemática de Gijón: la coraza del romano

La escultura que representa a Octavio Augusto en el gijonés Campo Valdés fue instalada el 3 de septiembre de 1970 pero se inauguró oficialmente un año más tarde, el 6 de agosto de 1971. En otras ciudades hay también réplicas del modelo original de Octavio Augusto, luego emperador César Augusto. En Zaragoza por ejemplo porque no casualmente Caesar Augusta es el nombre latino de Zaragoza.

Vemos en nuestra ciudad al emperador romano en bronce, descalzo, en actitud de caminar (seguramente nunca puso Octavio Augusto sus pies en Gijón) con el brazo derecho levantado, señalando con el dedo índice, y con el brazo izquierdo sosteniendo sus vestiduras. En el pedestal una placa dice: "Octavio Augusto. 29 a. C.-14 d. C. Primer emperador de Roma". El Ayuntamiento de Gijón celebraba entonces un supuesto "Bimilenario de Gijón".

Poco reparamos en la coraza que porta el militar romano y en ella nos detenemos, y lo hacemos de forma somera porque los símbolos son muchos. En el centro de la parte superior de la coraza aparece Caelus, el dios del cielo, que sujeta con sus dos brazos precisamente el cielo, bajo Caelus está el carro de Helios (el sol) tirado por tres caballos y guiado por la diosa Aurora símbolo del amanecer en la mitología romana. Delante del carro van otras dos diosas romanas.

Parte central de la coraza. Destacan dos figuras cara a cara, el de la derecha del espectador es un bárbaro que porta un estandarte romano con el águila en su extremo y que le está entregando al dios romano Marte, como signo de rendición. Marte tiene a sus pies la loba Luperca que alimentó a Rómulo y Remo, y su izquierda una mujer personificación de Hispana. A la derecha del barbado bárbaro vemos a otra figura femenina que representa a la Galia, con un jabalí.

En la parte inferior de la coraza, a la izquierda, está el dios Apolo montado en un grifo –un animal fantástico– y a la derecha Diana Cazadora con un ciervo. En el centro la diosa Tellus con la cornucopia, el cuerno de la abundancia. En la espalda de la coraza solamente hay una imagen muy deteriorada, quizás represente una panoplia con espada y escudo.

Todo el conjunto de la escultura gijonesa se encuentra muy maltratado por la exposición cara al Cantábrico durante más de 55 años. Cara al mar y cara a palomas y gaviotas. Siempre estuvo Octavio Augusto en el Campo Valdés, primero más cerca de la iglesia de San Pedro junto al muro del colegio del Santo Ángel y desde 1995 en su ubicación actual.