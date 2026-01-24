Un joven gijonés de 19 años y con cuatro meses de carné: el perfil del detenido por herir a nueve personas durante una carrera ilegal
La Guardia Civil instruye diligencias contra él por un delito de conducción temeraria y nueve de lesiones por imprudencia grave
Tenía solo cuatro meses de carné pero, según lo que cuentan los investigadores, no dudó en paricipar en una carrera ilegal. La sección de Tráfico de la Guardia Civil de Gijón instruye desde esta mañana diligencias contra un joven de 19 años de edad y vecino de la ciudad al que se le podría imputar la comisión de los delitos de conducción temeraria y hasta nueve lesiones por imprudencia grave. Se trata de un chico que se había sacado el carné de conducir hace solo cuatro meses y que anoche, a eso de la una y media de la madrugada, protagonizó un grave accidente en la zona del polígono de Somonte en la que se celebraba una carrera ilegal.
No es la primera vez que sucede algo así pero sí que sorprende la juventud del acusado en este caso. La Guardia Civil lleva ya varios meses atendiendo a las peticiones de los vecinos de las zonas rurales de Gijón de atajar las carreras ilegales que se producen en las afueras del casco urbano sobre todo durante las madrugadas de los fines de semana y que, como se puede ver en este caso, cuentan con numeroso público. En esta ocasión, según ha podido saber este periódico, Emergencias recibió la primera llamada a las doce y media de la noche. Una hora antes del accidene. En la comunicación se informaba de que se estaban produciendo carreras ilegales.
El joven ahora arrestado perdió en un momento determinado el control de su vehículo y acabó atropellado a varias personas (al menos siete) que contemplaban la carrera. En total nueve heridos dos de ellos en estado grave rasladados al Hospial Universiario Cenral de Asturias.
Los vecinos afecados por estas carreras ilegales aseguran que casi siempre se producen de la misma forma. Varios jóvenes quedan variando las zonas rurales del concejo en el que realizan estas competiciones ilegales. Se pueden llegar a juntar, de madrugada, más de 100 personas y hasdta 25 coches. "Parece ‘Fast & Furious’", llegaban a confesar a este periódico varios vecinos hace varios meses. Muchos de ellos aseguraban que "algún día pasará algo grave". Y a juzgar por lo sucedido esta madrugada no se equivocaban.
Delitos
Al joven ahora detenido se le puede imputar (al menos así lo va a intentar la Guardia Civil ante el juzgado de instrucción que lleve la causa) un delito de conducción temeraria por el que puede ser castigado con penas de 6 meses a dos años de cárcel y nueve delitos de lesines por imprudencia grave. En caso de que no sean demasiado graves estas lesiones el tribunal puede condenar por cada delito 6 meses de cárcel.
