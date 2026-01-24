Un lugar de culto gastronómico en el centro de Gijón

Casa Ataulfo es uno de los lugares de peregrinaje gastronómico más habituales de la ciudad de Gijón. En la tradicional sidrería, donde no cabe pausa alguna, cualquiera puede darse un capricho en forma de mariscada. Y es que en Casa Ataulfo se degusta lo mejor del Cantábrico:"pescados y mariscos frescos, como tienen que ser".

Tanto en barra como en mesa, la variedad de género que se saborea invita a disfrutar de Ataulfo y repetir. Entre los pescados, destaca, el virrey, el besugo, el pixín, la merluza, el rubiel o la lubina. Todos ellos, un deleite para el paladar. Con respecto a los mariscos, langostas, percebes, cigalas y bugres, entre otros, son ampliamente demandados por los clientes. A todos ellos se les suman otros como las navajas, los bígaros, las ostras o las almejas. Recital de sabor a mar.

Escanciado de sidra en Ataulfo / Cedida a LNE

Como maridaje, la bebida de Asturias, la sidra, se escancia en Casa Ataulfo según marca la tradición. Tanto JR de etiqueta verde como Sed de PKDO DOP maridan con la amplia lista de pescados y mariscos del lugar.

Con escasas probabilidades quedará alguien en Gijón que no haya visitado ya un lugar con tanta solera como Casa Ataulfo. Si es así... que no lo dude.