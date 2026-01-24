El precio medio de la vivienda en Gijón trepa a casi los 200.000 euros

Una burbuja que no para de subir en Gijón, Asturias y toda España. Ese es el resumen del estado de salud del mercado inmobiliario, que en la capital marítima del Principado cerró el ejercicio 2025 con un incremento del 10 por ciento en los precios, situando el coste medio de las viviendas vendidas en la ciudad en casi los 200.000 euros, en concreto en 195.267,76 euros. Este encarecimiento viene liderado por la pujanza de zonas residenciales como Viesques, que rompe el mercado regional al alcanzar los 4.607 euros por metro cuadrado útil, consolidándose como el polo de mayor valor inmobiliario de todo el Principado y situándose 1.782 euros por encima –1,6 veces más– de la zona más cara de la capital regional, Oviedo, y los 2.825 euros por metro cuadrado que se piden en el centro de la urbe.

Mientras que el precio medio de venta en Asturias está en 174.336,70 euros, Gijón supera esta cifra en más de 20.000 euros, por lo que la villa marítima mantiene una trayectoria de crecimiento constante que la distancia del resto de la comunidad. Así se desprende de los datos que facilitó ayer la presidenta de la Unión de Inmobiliarias de Asturias, Katia Domingo, en el encuentro de balance anual celebrado en el Somió Park y ante unos 150 agentes de toda la comunidad autónoma.

El análisis por barrios revela a su vez una brecha interna en el municipio. Tras los máximos de Viesques, la zona de La Arena se posiciona como la segunda más cara, con 3.934 euros por metro cuadrado; le sigue El Bibio con 3.655 euros, y el Centro con 3.219 euros. En el extremo opuesto, las opciones más asequibles para los compradores se encuentran en Jove (2.104), El Llano (2.457) y La Calzada (2.597). A pesar de los elevados precios, la demanda de compradores nacionales –especialmente madrileños– y el interés por viviendas con terraza en urbanizaciones mantienen el mercado "muy activo".

En cuanto a las dinámicas de venta, Gijón presenta particularidades frente a la tendencia asturiana. La tipología más demandada en la ciudad sigue siendo la vivienda de dos habitaciones, a diferencia de Oviedo donde predominan las de tres. El tiempo medio para cerrar una operación en el municipio es de 40 días, con una rapidez mayor en el Centro y La Arena frente a barrios con más oferta como El Llano o La Calzada.

Por último, el sector del alquiler atraviesa un momento de alta tensión, con una oferta que cae en picado, un 20 por ciento, mientras que la demanda ha escalado un 30 por ciento. La valoración del colectivo de profesionales del sector inmobiliario es que la situación, sumada a la caída de la oferta de inmuebles en venta del 18 por ciento desde 2022, sugiere que la presión sobre los precios continuará en los próximos ejercicios.

Colaboración público-privada

Solventar esta escasez de vivienda de la que hablan los datos "pasa por la colaboración público-privada". Así lo valoró el concejal de Vivienda, el popular Guzmán Pendás, que asistió al encuentro y y solicitó la colaboración de las agencias con el Ayuntamiento en esta empresa.

El edil destacó la actividad de su área para dar "seguridad" a los arrendadores –como préstamos al 0 por ciento de interés para reformar inmuebles que salgan al mercado– y desbloquear los 8.000 pisos vacíos que se estima hay en la ciudad. Asimismo, mencionó las medidas de la Concejalía de Urbanismo, del forista Jesús Martínez Salvador, como el Plan Llave.