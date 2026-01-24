Ratifican la pena al gijonés que se fugó y fingió su muerte tras violar a sus hijas

El gijonés procesado por violar a sus dos hijas, y que llegó a fingir su propia muerte tras fugarse para no ser juzgado, deberá cumplir los 25 años de cárcel que le impuso la sección octava de la Audiencia Provincial por las agresiones sexuales continuadas a las que sometió a la niña más pequeña. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acaba de desestimar todos sus argumentos en el recurso que presentó tras el fallo, que da plena credibilidad al relato de la niña, al de los médicos forenses y destaca como prueba clave la posición sexual en la que la menor ponía a sus muñecas cuando jugaba, "como le hacía su padre". Este individuo, nacido en 1973, deberá asumir otros 15 años de prisión por abusar sexualmente de su hija mayor, toda vez que en ese caso (y ya con la primera condena vigente) reconoció los hechos ante el tribunal de la Audiencia.

Este grave caso de violencia sexual en el seno familiar, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, salió a la luz en el año 2024. Su hija pequeña, fruto de una relación sentimental posterior, confesó que, cuando tenía entre cinco y seis años, su padre la agredió sexualmente de forma reiterada. Cuando se pusieron en marcha las diligencias se descubrió, a tenor de las declaraciones de los testigos citados en el caso, que este individuo había perpetrado las mismas prácticas con su hija mayor, allá por el 2015, desde que la menor tenía 8 años hasta que cumplió los 13. Las niñas eran hijas de madres distintas.

Las dos investigaciones se llevaron por separado en fase de instrucción y también le llevaron en distintos momentos al banquillo de los acusados. Se juzgó primero el caso que tenía como víctima a su hija de menor edad, que, además, padecía cierta discapacidad. En esa vista oral, celebrada a puerta cerrada, el procesado negó los cargos. Las pruebas resultaron contundentes para enervar la presunción de inocencia. "Realizó tocamientos obscenos por sus partes íntimas (...) y en una ocasión indeterminada comprendida en dicho periodo temporal le practicó sexo oral", señalaba el fallo como hechos probados. Uno de los argumentos de peso fue una escena presenciada por la abuela de la niña. "Llama especialmente la atención que la abuela oyera a su nieta señalar, en un contexto relajado cuando se encontraba a su cuidado, cómo la niña ponía dos muñecas en posición similar a la que acontece cuando se practica sexo oral, y cuando preguntó a la menor por qué lo hacía, contestó que era lo que le hacía el padre a ella", reflejan los magistrados.

Bufones de Santiuste

Por este caso le impusieron en abril 25 años de cárcel que fue recurrida ante el TSJA. El hombre seguía en libertad provisional. Entre tanto, y a las puertas de celebrarse en mayo el segundo de los juicios (por los abusos a su hija mayor) el hombre se fugó y no se presentó a la vista. Se dictó entonces una orden de busca y captura contra él. Su familia denunció la desaparición. Las pesquisas de la Guardia Civil llevaron la investigación hasta La Franca, en Llanes, al encontrarse un Citroën Xsara que llevaba varios días estacionado en la zona, próxima a los bufones de Santiuste. Varias jornadas duró su búsqueda en el mar, pero con la sospecha de que podría tratarse de un montaje. En efecto, la Guardia Civil logró demostrar que el hombre había fingido su suicidio. Lo detuvo en junio y se decretó entonces su ingreso en prisión para evitar una nueva huida y que pudiese ser juzgado por el segundo caso. Un procedimiento por el que esta vez sí reconoció los hechos y alcanzó un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular por el que aceptaba otros 15 años de cárcel. En total, son 40 años los que deberá cumplir por violar a sus hijas.