Sábado de accidentes en Gijón con dos espectaculares colisiones entre turismos

Los impactos tuvieron lugar en la avenida de Castilla y en la calle Schulz, respectivamente, sin tener que lamentar heridos

Operativo de Bomberos y Policía en el accidente de la calle Schulz.

Oriol López

La jornada de este sábado se ha visto marcada por la aparatosidad de dos accidentes de tráfico en el casco urbano de Gijón. Aunque ambos siniestros causaron importantes daños materiales y el despliegue de la Policía Local y el cuerpo de Bomberos por fortuna no hubo que lamentar heridos.

El primero de los incidentes tuvo lugar pasadas las 15.00 horas, en la intersección de la avenida Castilla con la calle Manso. En el choque se vieron implicados dos turismos, siendo uno de ellos un vehículo de la flota de coche compartido Guppy. Al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, quienes gestionaron el tráfico mientras se realizaban las diligencias preventivas. Pese al estado en que quedaron los vehículos, ambos tuvieron que ser retirados por la grúa de asistencia y no se registraron daños personales.

Los dos vehículos accidentados en la Avenida de Castilla.

Ya entrada la tarde-noche, la alerta volvió a saltar en las inmediaciones de la Plaza Europa. Un segundo accidente, descrito por los testigos presenciales como "especialmente aparatoso", se produjo en el tramo final de la calle Schulz.

En este caso, la gravedad del impacto frontal entre ambos turismos requirió la intervención del cuerpo de Bomberos de Gijón, quienes trabajaron en la zona para asegurar los vehículos y limpiar la calzada de restos. El conductor de uno de los vehículos dio positivo en el control del alcoholemia.

El accidente generó gran expectación entre los transeúntes debido a la presencia de los camiones de bomberos y la magnitud de los daños en los coches involucrados, un turismo rojo y otro oscuro que quedaron detenidos sobre la acera y parte del carril.

