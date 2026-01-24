Nueve heridos, seis de ellos graves, durante la celebración de una carrera ilegal en Gijón

Nueve personas han resultado heridas de diversa consideración en la madrugada de hoy en el polígono de Somonte en un accidente de tráfico que, según las primeras pesquisas, tuvo lugar durante la celebración de una carrera ilegal de coches entre varios jóvenes. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico así como funcionarios de la Policía Local de Gijón y sanitarios de emergencias médicas a bordo de dos UVIs Móvil y dos ambulancias convencionales. Dos de los heridos fueron trasladados a Cabueñes mientras que otros dos tuvieron que ser ingresados en el Hospital Universitario Central de Asturias (al tener heridas más graves) y los otros tres fueron conducidos al Hospital de Jove. El resto no precisó traslado a centro sanitario. Aunque muchos de los heridos aún están a expensas de pruebas médicas fuentes cercanas al caso aseguran que casi todos padecen fundamentalmente traumatismos de diversa consideración. Seis han sido calificados como heridos "graves" por la Guardia Civil, por presentar molestias que precisaban de una atención médica hospitalaria, si bien por ahora se considera que no peligra la vida de ninguno de ellos.

El suceso tuvo lugar a eso de la una y media de la madrugada. Fue entonces cuando el 112 de Asturias recibió una llamada en la que se informaba que uno de los vehículos que participaba en la carrera ilegal en la calle María González del Polígono de Somonte había atropellado a varias personas. No fue esta, no obstante, la primera alera que se recibió. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA una hora antes tuvo lugar la primera alerta. Pasadas las doce y media de la noche varios vecinos llamaron a Emergencias avisando de que había varios jóvenes participando en la zona en carreras ilegales.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas del sector de Tráfico de la Guardia Civil. El conductor se había salido de la vía por el margen derecho en una intersección giratoria "cuando realizaba una conducción temeraria". Como consecuencia de esa salida de vía atropelló a varios peatones.

En el vehículo siniestrado circulaban el conductor que resultó ileso y la acompañante que sufrió heridas leves. El conductor, de 19 años de edad y vecino de Gijón , con 4 meses de carnet, dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas y fue detenido como autor de un delito de conducción temeraria y 9 delitos de lesiones por imprudencia grave.

La Guardia Civil instruye diligencias para dilucidar ahora si existen responsabilidades penales.

Noticias relacionadas

El accidente tuvo lugar en una zona en la que la Guardia Civil ya había intervenido en los últimos meses como consecuencia de la celebración de varias carreras ilegales. En octubre del año 2024, por ejemplo, la Benemérita pudo asestar un gran golpe a este tipo de carreras ilegales disolviendo una concentración que se estaba produciendo en el entorno de la Zalia y Somonte y en la que había más de 100 coches implicados.