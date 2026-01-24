Un teatro lleno para para cumplir sueños, así fue la entrega del premio de la Federación de Asociaciones Vecinales en Gijón

La premiada era ella, pero Camino Luna Baragaño, responsable en Asturias de la Fundación Pequeño Deseo, está más acostumbrada a dar sorpresas que a recibirlas. Y por eso ayer, cuando se subió a las tablas del Jovellanos para recoger el galardón que otorgaba a su entidad la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV), ella no quiso quedarse sola en el escenario y fue llamando a colaboradores conocidos de la fundación para celebrar el premio en familia. Subió a varios integrantes de la FAV –a María José Cuervo y Carmen Vilas, que acompañaron al presidente, Manuel Cañete– y a varios vecinos y trabajadores del barrio de Pumarín, donde vive. A todos les dio una varita mágica con cabeza de estrella, la misma que cogen los niños enfermos antes de ver cumplido su deseo por la fundación, y dijo: "Tendría que hacer subir a medio a teatro; en la fundación llevamos 25 años trabajando y entre todos estamos logrando hacer felices a muchos niños".

Chus Serrano, cantando, con la niña Nora y su andador proyectándose en la pantalla. / .

El galardón se enmarcaba en el anual Festival de Solidaridad que organiza la agrupación vecinal. Una cita que Cañete daba ayer por consolidada viendo que el Jovellanos lucía con la inmensa mayoría de sus butacas ocupadas. El presidente de la FAV, aprovechando el acto protocolario a mitad del evento para entregar en premio, pidió un minuto de silencio por el accidente ferroviario de Adamuz que todos respetaron poniéndose de pie.

Público en el Jovellanos. / .

El festival sirve de excusa y de marco para dar todos los años un premio a una entidad benéfica y, también, para entregarle como donación la recaudación de la venta de entradas. Consideraba ayer Cañete que la Fundación Pequeño Deseo, teniendo además en cuenta que su responsable en Asturias vive en Pumarín –el presidente de la FAV es también responsable de la asociación vecinal de este barrio–, llevaba tiempo mereciendo este galardón. La entrega se hizo después de proyectar un vídeo donde la propia Luna explicaba que la fundación cumplió en Asturias cientos de deseos, y que quizás uno de los más conocidos fue el de Nora Montoto, una niña gijonesa con una enfermedad rara que le impide caminar. Su familia, que veía que a la pequeña "le cambiaba la cara de felicidad" cuando la ponían a caminar en terapia, pidió un andador. Y Pequeño Deseo hizo su magia hace ahora tres años. Camino Luna aprovechó el altavoz brindado ayer para explicar que confía en jubilarse "muy pronto" y que espera que se incorporen a la fundación más personas, también jóvenes.

Antes y después del acto central, en el Festival de Solidaridad, como siempre, y con Arancha Fernández como presentadora, hubo bailes y risas. Cantaron, entre otros, Chus Serrano y Arancha Miñán, muy aplaudidos, y también Tere Rojo, en su caso con Charly Blanco al piano y con las voces de Lía Marcos y de un feliz Ceferino Otero, que se marcó varios bailes abriéndose la americana como el capote de un torero. Alberto Rodríguez se encargó de los chistes. Entre el público, en primera fila, estaban representantes de todos los grupos que integran la corporación.