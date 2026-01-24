El temporal obliga a reforzar la estructura del Muro de San Lorenzo "por precaución y para evitar filtraciones"

Los efectos del temporal son palpables en la costa gijonesa. No solo por las cintas policiales que impiden el paso peatonal en zonas de peligro, como la Rampla de San Lorenzo o el entorno de la Escalerona. Sino porque son muchas las semanas en las que el fuerte oleaje está golpeando el Muro. De hecho, hoy mismo eran varios los paseantes habituales del principal arenal gijonés que alertaban a través de LA NUEVA ESPAÑA de la erosión que se estaba provocando en la estructura, con grandes agujeros.

El temporal obliga a reforzar la estructura del Muro de San Lorenzo por precaución (en imágenes) / LNE

Esos desperfectos han provocado que desde el Ayuntamiento se haya actuado de emergencia hoy sábado para reforzar la estructura. "Con carácter preventivo, en vista de la alerta roja por fenómenos costeros, se está reforzando el Muro para evitar filtraciones y grietas", detallan fuentes municipales.

El operativo desplegado es amplio. Están los bomberos, Policía Local acordonando la zona, y operarios de distintas empresas trabajando para hormigonar la zona. En concreto, entre la Escalerona y la escalera 5 del paseo del Muro. Cerca de las duchas. Uno de esos huecos acabó provocando una filtración al aparcamiento del Náutico. El trabajo es contrarreloj, pues la marea ya está subiendo (la bajamar fue poco antes de las dos de la tarde), hay oleaje y la pleamar está prevista a las ocho de la tarde.

Hasta la zona, para supervisar los trabajos, también se han desplazado técnicos municipales, que descartan el riesgo de derrumbe e invitan a la tranquilidad con el Muro. Se actuará para reforzar y la zona quedará asegurada.

Alerta roja para el domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso rojo para Asturias, por fenómenos meteorológicos adversos por costeros para mañana domingo, día 25 de enero.

Según AEMET entre las 12.00 horas y las 22.00 horas de mañana se espera mar combinada del noroeste de 8 a 10 metros, con viento de la oeste fuerza 8, ocasionalmente fuerza 9.

Ante esta situación desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) se reitera a la población que extremen las precauciones. No se acerquen a los acantilados, paseos marítimos y zonas peligrosas donde las fuertes rachas de viento pueden provocar caídas y en la costa pueden resultar arrastrados por un golpe de mar. No se arriesgue a sacar fotografías o videos cera de donde rompen las olas y si ve a otras personas en riesgo, adviértales del peligro.

¿Qué hacer ante una alerta roja por fenómenos costeros?

Las recomendaciones de protección civil son la siguientes:

Hay que procurar alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes.

En estas situaciones, el mar adquiere condiciones extraordinarias y puede arrastrarle si se encuentra en la proximidad del mar.

Aléjese de zonas próximas a la costa, una fuerte ola podría ocasionar un accidente.

Evite la utilización de embarcaciones y revise sus amarras. No practique deportes acuáticos siempre que se pueda evitar.

No se sitúe en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas.

Si ve a otras personas en sitios peligrosos adviértales del peligro.

Ojo en la carretera

A pesar de la mejora de la situación, la borrasca atlántica y de aire polar 'Ingrid' sigue dejando este sábado su impronta en las carreteras de la provincia y según la última actualización de la DGT se mantiene el nivel rojo en siete vías y puertos de montaña de la red de carreteras provincial donde es necesario el uso de cadenas para circular.

Además, en estos tramos se limita la velocidad a 30 kilómetros por hora y se restringe el tráfico a autobuses y vehículos pesados.

Las carreteras afectadas son LE-333, El Puertu - Cofiñal; LE-126 en La Baña; LE-142, Santa Marina de Somoza - Rabanal del Camino; LE-233, Besande - Siero de la Reina; LE-234, Siero de la Reina - Prior; LE-321 en Redipuertas; y la LE-333, entre Maraña y Cofiñal.

También es necesario el uso de cadenas en la carretera AS-228 en el Puerto de Ventana, que une Asturias y León, pero por la vertiente asturiana.

En alerta amarilla con limitaciones de velocidad a 60 kilómetros por hora y restricciones al tráfico pesado se encuentra el puerto del Manzanal en la A-6.

Por último, otras cuatro tramos viarios concentrados en la A-6 y en la N-630 en Arbás del Puerto el nivel verde prohíbe adelantar a los vehículos pesados.