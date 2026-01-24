Los temporales dejan heridas en el Muro de Gijón

La borrasca Ingrid volvió a hacerse notar ayer nuevamente en Gijón. Con menos virulencia que el jueves, sus estragos se dejaron ver en una playa de San Lorenzo que a bajamar mostraba una cara descarnecida. Desde la rampla hasta la Escalerona, intuyendo que la pleamar de la tarde podría ser peligrosa, la Policía optó por acordonar el acceso al arenal. Fue por la mañana cuando los habituales a los paseos con el perro y las carreras por la orilla observaban las secuelas del primer día de un nuevo temporal. "Hoy la Ingrid apretó, vaya que si lo hizo", mencionó Xisco Francisco que, al igual que Ángela Suárez-Infiesta son del "bañín diario siempre que el tiempo lo respete" percatándose de los grandes huecos entre las piedras del Muro. "Ayer fue un día de los gordos, a las siete de la tarde, con la marea alta, las olas pegaban hasta en el Piles", relató Suárez-Infiesta. La sucesión de temporales está dejando huella.

Los agujeros y marcas en la roca de otros temporales se mezclaban con los restos que esta nueva borrasca había dejado en la costa. "Alguna barandilla llevó, pero ya están repuestas. Lo que más se nota es la arena que mueve", señaló Suárez-Infiesta, a lo que Francisco recordaba que "hay que tener mucho cuidado con la mar, es traicionera, y con las mareas vivas puede parecer tranquila, pero viene una ola de la nada y te pone en el muro", añadía el paseante.

Lo más notable en la jornada de ayer fue el descenso en el nivel de la arena, dejando entrever los pilares de madera de lo que en algún momento fue el balneario de Las Carolinas y las bases de piedra y restos de muro tirados y enterrados con el paso de los años. "Que haya visto, ha afectado a alguna barandilla, pero poco más, otros años sí que ha sido más gordo", explicó Óscar Lara, acompañado de sus perros Ruka y Paco, motivo por el que había acudido a San Lorenzo. "Lo primero que hice por la mañana fue mirar los horarios de las mareas y luego, también, mirar si está muy picada la mar", enumera Lara, que reconoce que por culpa de Paco se ha llevado "un par de sustos". "En alguna ocasión se ha ido hasta el agua y me ha tocado meterme a por él porque no era capaz de salir", recuerda Lara.

"En estos días siempre hay que mirar las mareas y lo que indican las autoridades", sentenció Pablo Lavilla, que antes de acudir hasta la playa y fruto de su experiencia como navegante es consciente de que lo más importante es "tener precaución, seguir las señalizaciones y no acercarse al agua en condiciones adversas". "Lo que más se nota es el cambio de arena", observó Daniel Rodríguez, que entre las precauciones a seguir añadía la de "ni acercarse a la acera del Muro" si la marea está rompiendo.

"La fuerza es increíble, por la mañana estaba la máquina esa que la llevaba el mar", remató Rodríguez, saludiendo al aparato que realiza los sondeos y que estaba situado próximo al Muro. El motivo por el que Rodríguez acude a San Lorenzo no es otro que el de sacar a pasear a los perros, al igual que Marta Rodríguez, que le acompaña en los paseos. "Lo normal es venir a San Lorenzo, pero con este tiempo hay veces que es imposible", asumió Marta Rodríguez, recordando que hay que mantener precaución. "Hay que tener cuidado y si la Policía pone la cinta para no pasar, que lo respeten", finalizó Rodríguez.

La Escalerona ya da la hora

El reloj de la Escalerona, emblema de Gijón que en 2023 cumplió 90 años, vuelve a estar en perfecto funcionamiento después de varios días parado por una avería. Operarios en una grúa colocaron ayer por la mañana las piezas necesarias para que la instalación volviese a dar la hora a los gijoneses y paseantes. "Cuidar estos detalles e invertir en su correcto funcionamiento es también una forma de cuidar a Gijón y respetar su historia", señaló el edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales, el forista Gilberto Villoria.

La avería, según explicaron desde el Ayuntamiento, "fue localizada por los técnicos en la tarjeta electrónica del reloj patrón, que no daba salida de pulsos para que pudiera cambiar la hora". Ahora, se acaba de renovar por completo el sistema del reloj. "El compromiso de este gobierno con la protección y el mantenimiento del patrimonio público municipal se demuestra con hechos", concluyó el concejal forista.