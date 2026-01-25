Carmen Moriyón, ante el debate sobre el estado del municipio: "Cada barrio de Gijón tiene un proyecto importante en marcha"

El segundo debate sobre el estado del municipio del mandato llega con algo de retraso, pero llega, y reunirá a la corporación este lunes, a partir de las 10.00 horas, en el salón de plenos. La previsión lógica es que vaya a ser una cita larga, de al menos unas horas, y con unas posturas políticas ya conocidas. Este mismo mes la alcaldesa Carmen Moriyón presentaba "Gijón con hechos" como lema para este año en curso, y que parece responder a las críticas de la oposición sobre la a su juicio "inacción" en materias como la vivienda o la movilidad. La forista, sin embargo, cree tener una lista de proyectos que acreditan lo contrario. "Más allá de ideologías, este gobierno ha logrado hacer realidad proyectos que llevaban años en el papel y lo ha hecho gracias a una hoja de ruta clara basada en el criterio técnico y en la generación de consensos", asegura la Alcaldesa.

El balance de situación actual Moriyón lo resume así: "El segundo debate sobre el estado del municipio del mandato llega con gente paseando por Naval Azul, con las obras de ampliación del Parque Científico en la Pecuaria a días de finalizar y la mayor inversión en cultura de la historia, el Centro de Arte Tabacalera, ya adjudicada". Considera la Alcaldesa que estos proyectos están "llamados a marcar el Gijón de los próximos 50 años", y que sus "avances" son "el reflejo de una ciudad lanzada a base de hechos, una ciudad que tiene en cada barrio un proyecto importante en marcha y que no deja a nadie atrás".

Adelanta la Regidora una crítica que ya ha manifestado públicamente y que seguro se colará de nuevo en su intervención de mañana: la sensación de que las administraciones regional y nacional, especialmente esta última, no están avanzando al mismo ritmo. "Mientras seguimos esperando que desde otras administraciones cumplan con lo que se nos prometió, Gijón es hoy, gracias a la iniciativa del Ayuntamiento, una ciudad que lidera la creación de empresas en Asturias", defiende la Regidora, que recuerda también que la ciudad "ha recuperado 80.000 metros cuadrados de espacios públicos para la ciudadanía", en referencia a la gran compra de suelo de Naval, pero también a la adquisición de la finca de La Isla, pieza clave para ampliar el Botánico, y el solar de la extinta nave de Flex, con unas negociaciones ya avanzadas. Presume también la Alcaldesa de un gobierno "que atiende con agilidad las cuestiones del día a día".

Vídeo: Pablo Solares | Foto: Marcos León

El formato del debate

Los debates sobre el estado del municipio tienen un formato un poco diferente al de las sesiones plenarias al uso. Comenzará mañana la intervención la propia Alcaldesa, con un discurso que suele ser largo, y luego tendrán un turno más breve de respuesta los portavoces municipales, que hablarán por orden de representación de menos a más: el edil no adscrito Oliver Suárez, Olaya Suárez (Podemos), Javier Suárez Llana (Izquierda Unida), Sara Álvarez Rouco (Vox), Ángela Pumariega (PP), Jesús Martínez Salvador (Foro) y Carmen Eva Pérez Ordieres (PSOE). Después habrá réplica de Moriyón y una nueva contrarréplica de los portavoces, con una intervención de cierre de la Regidora.

Después, los grupos tendrán del plazo hasta medianoche para presentar sus propuestas de resolución, que serán el asunto a tratar en la jornada del miércoles. El reglamento municipal indica que debe convocarse un debate sobre el estado del municipio con carácter anual. El de este lunes corresponde al pasado 2025.