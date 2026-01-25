Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial

La hostelería de Gijón ha perdido a uno de sus exponentes tras el fallecimiento de Eduardo Fanjul, conocido dueño del pub Colonial que durante 16 años de trayectoria fue toda una referencia del ocio nocturno de la ciudad en la calle Claudio Alvargonzález, en Cimavilla, y que posteriormente se hizo cargo de la sidrería la Volanta en la calle Teodoro Cuesta. Vinculado a la hostelería desde hace muchos años, Fanjul era también aficionado a los toros y habitual de la feria de Begoña.

“Era un gran chaval. Le traté de crío y siempre fue una persona seria y trabajadora. Es una pena”, acertaba a decir esta mañana Aquilino Tuya, amigo y presidente de la peña Cocheras. Artífice del ambiente nocturno en el paseo del Puerto, Fanjul recordaba sus años en el Colonial como “muy buenos". "De aquí han salido familias. La mía fue una de ellas”, expresaba al poco del cierre a este periódico.

Supo ver el cambio de tendencia en el ocio, alejándolo de la noche, y convirtió el popular pub en un restaurante-sidrería. Su pérdida, sin duda, es una gran pérdida para la hostelería de la ciudad que siempre le recordará.