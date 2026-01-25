Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gijón brinda un nuevo emotivo funeral a "Donvi" en la parroquia de Roces

El religioso falleció el sábado de la semana pasada

Emotivo funeral en Roces al cura "Donvi"

Emotivo funeral en Roces al cura "Donvi" / Fernando Rodríguez

C. T.

La iglesia de Roces acogió ayer una nueva misa en recuerdo de José Vicente Álvarez Gutiérrez, conocido cariñosamente por todos los feligreses como "Donvi", fallecido el sabado de la pasada semana. El religioso, natural de El Condado (Laviana), se ordenó como sacerdote en 1968 y desarrolló una extensa labor pastoral en distintas parroquias de Asturias, especialmente en Gijón donde, entre otras cosas, llevaba siendo párroco de Granda desde hace 20 años.

De mucho sentido del humor, aficionado a la comida italiana, el religioso destacaba por su cercanía con todo el mundo. También era llamativo su forma de desplazarse ya que, pese a su edad, era habitual verle usar la bicicleta para moverse por Gijón. Viajaba a Roma, al Vaticano, con relativa frecuencia.

A lo largo de su trayectoria, desempeñó diversos destinos en la diócesis, entre ellos en Vegadeo (San Martín de Taramundi, San Pedro de Bres y San Julián de Ouria), Avilés (Santo Tomás), Aller (San Román de Casomera, San Lorenzo del Río y San Juan de Llamas) y Oviedo (San Julián, además de teniente arcipreste de Oviedo-Nordeste). También fue párroco de la Natividad de Nuestra Señora de Guillén-Lafuerza (1989-2000) y miembro elegido del Consejo Presbiteral (2000).

En Gijón, fue párroco de Juan XXIII de Viesques (2001-2005), vicario parroquial de San Julián de Somió (2005-2012) y, desde 2006, párroco de Santo Tomás de Granda. En 2010 asumió también la parroquia de San Julián de Roces. Más recientemente fue administrador parroquial de San Julián de Lavandera (2022-2026) y párroco de San Vicente de Caldones (2023-2026).

