Gijón brinda un nuevo emotivo funeral a "Donvi" en la parroquia de Roces
El religioso falleció el sábado de la semana pasada
C. T.
La iglesia de Roces acogió ayer una nueva misa en recuerdo de José Vicente Álvarez Gutiérrez, conocido cariñosamente por todos los feligreses como "Donvi", fallecido el sabado de la pasada semana. El religioso, natural de El Condado (Laviana), se ordenó como sacerdote en 1968 y desarrolló una extensa labor pastoral en distintas parroquias de Asturias, especialmente en Gijón donde, entre otras cosas, llevaba siendo párroco de Granda desde hace 20 años.
De mucho sentido del humor, aficionado a la comida italiana, el religioso destacaba por su cercanía con todo el mundo. También era llamativo su forma de desplazarse ya que, pese a su edad, era habitual verle usar la bicicleta para moverse por Gijón. Viajaba a Roma, al Vaticano, con relativa frecuencia.
A lo largo de su trayectoria, desempeñó diversos destinos en la diócesis, entre ellos en Vegadeo (San Martín de Taramundi, San Pedro de Bres y San Julián de Ouria), Avilés (Santo Tomás), Aller (San Román de Casomera, San Lorenzo del Río y San Juan de Llamas) y Oviedo (San Julián, además de teniente arcipreste de Oviedo-Nordeste). También fue párroco de la Natividad de Nuestra Señora de Guillén-Lafuerza (1989-2000) y miembro elegido del Consejo Presbiteral (2000).
En Gijón, fue párroco de Juan XXIII de Viesques (2001-2005), vicario parroquial de San Julián de Somió (2005-2012) y, desde 2006, párroco de Santo Tomás de Granda. En 2010 asumió también la parroquia de San Julián de Roces. Más recientemente fue administrador parroquial de San Julián de Lavandera (2022-2026) y párroco de San Vicente de Caldones (2023-2026).
- Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y colorida y que será la más grande: fecha de apertura y avisos para las colas
- Nueve heridos, seis de ellos graves, durante la celebración de una carrera ilegal en Gijón
- El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
- Las cinco sidrerías de Gijón que participan en las Jornadas del Chuletón: “Es una gran cita gastronómica y con un precio muy competitivo”
- La Policía Nacional emite un aviso urgente que afecta, en mayor medida, a Gijón: 'No tengas todas las ventanas abiertas
- El auge del tardeo en Gijón revitaliza a la hostelería: nuevos negocios y más reservas en restaurantes
- Caminar por la calle Menéndez Valdés de Gijón, 'deporte de riesgo' 25 años después de su reforma