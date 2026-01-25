El grave problema de seguridad por las carreras ilegales en Gijón, un clamor de la Zalia a La Providencia: "Esperemos que esto sirva como tirón de orejas"

Las carreras ilegales, como la que acaba de provocar que nueve personas resultasen heridas de distinta consideración y un joven de 19 años terminase detenido por la Guardia Civil, constituyen uno de los problemas que más denuncian las parroquias rurales, a este y oeste de Gijón. Va por modas, conscientes de que estos individuos, en su mayoría jóvenes, realizan "quedadas" esporádicas, una o dos al mes, y en distintos sitios para que los cuerpos policiales no puedan frustrar sus planes. Pero todos los vecinos afectados coinciden con el diagnóstico. "Llevamos años con el problema y parece que no le quieren poner solución desde las administraciones. Ahora que ha pasado algo grave a ver si reaccionan de una vez", señalan.

"Esto es una pena, un dolor. Pero no fue nada para lo que podía haber sido: los siete que fueron al hospital podrían haber sido muertos. La avería podría haber sido aún más gorda", reflexiona Consuelo González, presidenta vecinal de Cenero, que explica que en la parroquia, donde ocurió el accidente, los vecinos que viven en las zonas más cercanas al polígono saben que hay quedadas de coches "casi todos los fines de semana". "Lo de esta vez fue más masivo, y eso sí que hacía tiempo que no se veía", aclara.

González lamenta que la frustración de las asociaciones vecinales que se ven afectadas por este tipo de quedadas ilegales al no poder solucionar las quejas razonables de sus socios. "Lo único que podemos hacer como asociación es pedir, y pedimos dos cosas: más vigilancia y más mano dura", señala la representante vecinal, que se muestra sorprendida por la edad de los implicados en este tipo de actos, todos muy jóvenes.

"Llevamos siete meses sin luz en la Zalia", dice Calvo

Otra de las zonas más afectadas es el entorno de la Zona logística industrial de Asturias (Zalia). Muy cerca está la parroquia de San Andrés de los Tacones. "Llevamos siete meses sin luz en el polígono y esperamos que esto sirva como un tirón de orejas al Ayuntamiento y a la concejala de Seguridad Ciudadana, porque llevamos años apelando al dron que tiene la Policía Local para frenar estar carreras", señalaba el presidente vecinal, Bryan Calvo.

La reivindicación se fundamenta en los problemas de seguridad que padecen los vecinos de San Andrés muchas noches. "Hay mucha gente que va con miedo, algunos que no se han atrevido a ir en navidades a cenas por temor a encontrarse con una carrera de la que volvía a casa, porque no sabes a qué te vas a encontrar", reflexionaba Calvo, que ve "una auténtica vergüenza y un auténtico peligro" que esta situación se mantenga en el tiempo. El líder vecinal, además, se muestra contundente al hablar de lo ocurrido. "Espero que esos energúmenos implicados en la carrera tengan que pagar los daños que han ocurrido", remataba.

Pocas patrullas de vigilancia para todo el territorio

En la vecina parroquia de Serín, José Luis Fernández, que apoya la recuperación de la luz en la Zalia, señala que "es una pena lo que ha ocurrido, pero era lo esperable". "Mientras los cuerpos de seguridad no pongan remedio o medidas vamos a seguir en estas tornas", reflexiona, consciente de la dificultad que entraña para la Guardia Civil por las pocas patrullas desplegadas. "Están para todo Gijón, también Villaviciosa. Entiendo que a veces les avisas que hay hasta cincuenta coches y no pueden hacer nada, pero los vecinos llaman y los cuerpos policiales pasan", lamenta el líder vecinal de Serín.

Al este de la ciudad, tanto en Somió como en La Providencia, los ruidos y el peligro para sus vecinos continúa, aunque reconocen que se ha rebajado en los últimos años. Deva, Veriña o Cabueñes son otras parroquias que han padecido la misma problemática en los últimos años. "Sigue habiendo mucho exceso de velocidad, pero ahora son las motos las que pasan a una gran velocidad y es espantoso el miedo que provocan cuando vas camino del autobus. Pasan cinco o seis en bloque y te sobrecoge", describe Cristina Menéndez, presidenta vecinal de La Providencia.

Son muchas las intervenciones del Instituto Armado en los últimos años. Tanto en Gijón como en concejos vecinos. En 2023, por ejemplo, la Guardia identificó a seis conductores de entre 20 y 34 años por participar, durante la madrugada, en carreras ilegales organizadas en el polígono industrial de Somonte.