El grupo Medina Azahara se despide de Asturias con un concierto en la Universidad Laboral de Gijón

Con un concierto en la Universidad Laboral se despidió ayer el grupo Medina Azahara de Asturias, dentro de su última gira que este año está recorriendo distintas ciudades españolas para poner fin a la carrera del legendario grupo de rock andaluz.

"Todo tiene su fin" fue la propuest que ayer se disfrutó en Gijón sobre las tablas de la Laboral, el nombre de una gira que sirve de "homenaje a todos los que los han acompañado desde sus inicios, recorriendo los grandes éxitos que han forjado su historia".