El grupo Medina Azahara se despide de Asturias con un concierto en la Universidad Laboral de Gijón

"Todo tiene su fin", el nombre de la gira para poner broche a una gran etapa

El concierto de Medina Azahara en Gijón, en imágenes / Fernando Rodríguez

O. L.

Con un concierto en la Universidad Laboral se despidió ayer el grupo Medina Azahara de Asturias, dentro de su última gira que este año está recorriendo distintas ciudades españolas para poner fin a la carrera del legendario grupo de rock andaluz.

"Todo tiene su fin" fue la propuest que ayer se disfrutó en Gijón sobre las tablas de la Laboral, el nombre de una gira que sirve de "homenaje a todos los que los han acompañado desde sus inicios, recorriendo los grandes éxitos que han forjado su historia".

Talento regional para el ballet clásico: 70 niños y niñas de toda Asturias preparan la representación de "El Cascanueces"

Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial

