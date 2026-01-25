Rescatan a una mujer en Gijón justo cuando se dirigía al mar en la playa de San Lorenzo
Sanitarios que pasaban por el Muro en ambulancia se detuvieron al verla, en camisón y chanclas
Rescate "in extremis" en Gijón. Una mujer ha sido rescatada esta tarde en la playa de San Lorenzo justo cuando se dirigía al mar, en una jornada de gran oleaje y con alerta roja en toda la región.
La actuación de unos sanitarios fue clave para su rescate. Circulaban en ambulancia por el Muro cuando se percataron de su presencia, con "camisón y chanclas", camino del agua. La retuvieron y alertaron a la Policía que lograron disuadirla de meterse en el mar. En la zona estuvieron también voluntarios de Protección Civil, que pasaron la jornada del domingo peinando el Muro ante la alerta.
La mujer fue atendida y no hubo que lamentar daños personales.
Salud mental
En Asturias, el recurso principal para personas con tendencia autolesiva está en el Teléfono de la Esperanza, con atención 24 horas, en el 985225540. El Ministerio de Sanidad, por su parte, promueve la Línea 024 de atención a la conducta suicida. Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024.
- Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y colorida y que será la más grande: fecha de apertura y avisos para las colas
- Nueve heridos, seis de ellos graves, durante la celebración de una carrera ilegal en Gijón
- El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
- Las cinco sidrerías de Gijón que participan en las Jornadas del Chuletón: “Es una gran cita gastronómica y con un precio muy competitivo”
- La Policía Nacional emite un aviso urgente que afecta, en mayor medida, a Gijón: 'No tengas todas las ventanas abiertas
- El auge del tardeo en Gijón revitaliza a la hostelería: nuevos negocios y más reservas en restaurantes
- Caminar por la calle Menéndez Valdés de Gijón, 'deporte de riesgo' 25 años después de su reforma