Rescatan a una mujer en Gijón justo cuando se dirigía al mar en la playa de San Lorenzo

Rescate "in extremis" en Gijón. Una mujer ha sido rescatada esta tarde en la playa de San Lorenzo justo cuando se dirigía al mar, en una jornada de gran oleaje y con alerta roja en toda la región.

La actuación de unos sanitarios fue clave para su rescate. Circulaban en ambulancia por el Muro cuando se percataron de su presencia, con "camisón y chanclas", camino del agua. La retuvieron y alertaron a la Policía que lograron disuadirla de meterse en el mar. En la zona estuvieron también voluntarios de Protección Civil, que pasaron la jornada del domingo peinando el Muro ante la alerta.

La mujer fue atendida y no hubo que lamentar daños personales.

Salud mental

En Asturias, el recurso principal para personas con tendencia autolesiva está en el Teléfono de la Esperanza, con atención 24 horas, en el 985225540. El Ministerio de Sanidad, por su parte, promueve la Línea 024 de atención a la conducta suicida. Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024.