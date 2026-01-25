Talento regional para el ballet clásico: 70 niños y niñas de toda Asturias preparan la representación de "El Cascanueces"

Nieves es una niña de siete años que toca el piano. Aún es pequeña, pero ya siente el despertar de nuevas inquietudes, el ballet, que disfruta mucho practicando. Hace unos meses, le dieron una noticia que la llenó de ilusión: poder realizar su primera actuación en un gran teatro junto a artistas internacionales de renombre. Así que ha dedicado los últimos tres meses a practicar sin parar, al igual que todos sus compañeros:, que son 70 niñas y niños de toda Asturias que ayer culminaron en Gijón, en la Academia BangoArt, el último ensayo para representar "El Cascanueces" junto al Ballet Clásico Internacional hoy, a las 18.00 horas, en el auditorio de Pola de Siero.

Entrar este sábado por la mañana en el centro ubicado en el gijonés barrio de Viesques era un torbellino. De emociones, de nervios, de compromiso y dedicación aliñados con puntas de ballet. Algunas, jugaban en casa; otras, venían de la escuela de Sama de Langreo Danzasturias, de Miriam Chamorro y Mónica Núñez, de Avilés, y otras, más por libre, del Conservatorio o de algunos colegios. "Es un popurrí", afirmó la directora de BangoArt, Paula Bango, rodeada de todas las niñas que, a pesar de pertenecer a centros diferentes y a veces incluso rivales, no experimentan esa "competitividad". "Todas están conformes, es como si fueran uno", da fe Bango.

Las docentes, dando indicaciones a las jóvenes bailarinas.

La colaboración con el Ballet Clásico Internacional, que actúa bajo la producción de Tatiana Solovieva, comenzó en 2010 cuando de pura casualidad. "Fuimos a ver a la compañía actuar y luego a pedirle unos autógrafos a los bailarines -recuerda Bango- y Tatiana nos ofreció esta oportunidad". Dicho y hecho, hasta el día de hoy.

Las tres horas de preparación que las pequeñas han dedicado cada domingo tendrá su punto culmen cuando se encuentren con los bailarines internacionales tan solo unas horas antes de salir a las tablas sierenses, en las que, por momentos habrá tantas niñas asturianas como integrantes de la formación, que tiene sede en la República Checa.

En la víspera de tan importante actuación, unos pocos deseos: que la gente se anime para arropar a las pequeñas y haga "lleno total" y que otorgue un "merecido aplauso" a las peques. El mejor regalo tanto para ellos, como primera experiencia de, quien sabe, si una prometedora carrera, y para la familia de niñas como Nieves, que apoyan a sus pequeñas a desarrollar su expresión artística y, como no, sentirse orgullosos de su talento.