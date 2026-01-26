De la "transformación" de Gijón a gobernar "a golpe de eslogan": un pleno sobre el estado del municipio de cuatro horas y media entre satisfacciones y reproches

"Deberían alegrarse de que esta ciudad esté hoy un poco mejor de lo que ustedes nos la dejaron en 2011 y 2023". Lo dijo la alcaldesa, Carmen Moriyón, esta mañana en lo que fue el cierre de un debate sobre el estado del municipio, el segundo del mandato, que saldó en general con pocas novedades y con la crisis de vivienda y los grandes proyectos de infraestructuras pendientes en la ciudad como principales argumentos de acusación entre gobierno y oposición. Fue un debate largo, de cuatro horas y media, que sirvió al gobierno de Foro y PP, junto al concejal no adscrito, Oliver Suárez, para presumir de la gestión realizada hasta ahora, destacando el proyecto de Tabacalera, el plan de Naval Azul y la puesta en marcha de la nueva jefatura de la Policía Local, ejes de la nueva "transformación" de la ciudad. La oposición, por su parte, acusó al ejecutivo local de "negacionismo tributario y de movilidad" y de gobernar "a golpe de eslogan".

Moriyón pronunció un discurso más bien largo en la intervención de arranque. Se felicitó, primero, de la "normalidad institucional" del ayuntamiento al celebrar esta cita de debate, situación que contrapuso al contexto nacional, donde en el "Congreso de los Diputados no se celebra un debate sobre el estado de la Nación desde julio de 2022".

A renglón seguido destacó el trabajo de su partido y de sus socios del PP, así como de Suárez, a quienes quiso agradecer su trabajo antes de entrar en materia. El popular Rodrigo Pintueles, que ejerció como portavoz de los socios por la ausencia de la vicealcaldesa Ángel Pumariega (que no pudo acudir por causas médicas a la cita), haría un rato después hincapié en esta misma idea de unidad, en su caso con algo más de sorna. "Hasta en las familias mejor avenidas se riñe de vez en cuando y eso no significa que (sus integrantes) no se quieran. No se preocupen: vamos a tener coalición hasta final del mandato, y probablemente durante más tiempo", le dijo a la oposición. Un poco después Moriyón le diría a la bancada de la izquierda que no iba a "recibir lecciones" de gestión por parte de los socialistas.

Los proyectos de ciudad

La Alcaldesa destacó, en esencia, cuatro ejes de gestión: atracción de inversiones, la cultura, la seguridad ciudadana y los servicios sociales. Recordó que en el actual mandato se compraron los terrenos del Puerto en Naval, hoy adecuados como paseo mientras prospera el plan especial, y que está a punto de culminar la obra de la primera fase de ampliación del Parque Tecnológico, así como que las obras de Tabacalera acaban de adjudicarse y que está ya inaugurada la nueva jefatura de la Policía Local. Destacó también la renovación de la flota de Emtusa, la licitación de la ampliación del pabellón deportivo de La Calzada y la ya "consolidada" residencia de artistas de Contrueces. Habló, además, de la "recuperación" del Palacio de Revillagigedo como sede de exposiciones municipales, gracias al acuerdo con la Fundación Cajastur, y de la ampliación de 80.000 metros cuadrados de espacios públicos tras la operación de Naval y las compras, cerradas o en ciernes, de las fincas de La Isla, la nave de Flex y el terreno de La Pecuaria que tenía la Universidad de Oviedo. A juicio de la Regidora se ha "devuelto el orden al tráfico" y se ha "firmado un pacto de concertación ejemplar" durante este mandato. A modo de balance inicial, dijo: "Estos son hechos objetivos y tangibles".

La forista pudo desgranar después algunos de estos proyectos. Seguramente no sorprendió a los socialistas que Moriyón repasase la historia de la compra de los terrenos de Naval y la resumiese diciendo que "el Partido Socialista albergaba otros planes para una ciudad que consideran suya y que no conciben que pueda avanzar si no es bajo su batuta". "El año 2025 empezó con un cambio en la presidencia de la Autoridad Portuaria (la exconsejera socialista Nieves Roqueñí) seguido inmediatamente por el intento más burdo que Gijón ha visto nunca de boicot a uno de sus proyectos más importantes para nuestro futuro", añadió la Regidora. "Cuatro meses después, la batalla terminó, y la ganó Gijón. Hoy Naval Azul está ya abierto al barrio de El Natahoyo", completó. En el marco de Naval quiso situar también la regidora la llega de Indra al Tallerón, en la parcela de al lado.

Otro asunto que la forista señaló en su discurso de apertura que repetiría después varias veces es la aprobación del Plan General de Ordenación de 2019, aprobado en su anterior etapa como alcaldesa. Acusó a los socialistas de haber tramitado dos planes de ordenación anulados. "El que había aprobado en 2005 se anuló por irregularidades en la tramitación y el de 2011, tras las marchas verdes, confirmó su anulación ante el Supremo en 2015. Fueron dos anulaciones con consecuencias gravísimas: se paralizó el desarrollo de la ciudad durante diez años. Una década de parálisis", sostuvo.

Críticas al "sectarismo"

A modo de reflexiones políticas, Moriyón criticó a quienes "desde un punto de vista dogmático e incluso sectario anteponen las siglas al bien común". Aseguró que "sin empresa, sin actividad económica, sin iniciativa privada, sin generación de empleo y de riqueza no hay nada", y en este sentido defendió planes privados como los de la Universidad Europea. De hecho, aseguró que "tuvieron que llegar tres universidades privadas a Asturias para que un Gobierno socialista subiera el sueldo a los profesionales de la universidad pública".

Este debate sirvió para poco más que para revalidar posturas ya conocidas, pero Moriyón aprovechó sus turnos, que por el formato de esta cita son más largas que las del resto de intervinientes, para desarrollar su visión de contexto de algunos proyectos. Se felicitó de haber impulsado en su anterior etapa como Alcaldesa la consolidación de la vieja fábrica de tabacos y de impulsar ahora en el gobierno la reforma del centro de arte, así como de haber modificado el plan de usos que se había elaborado en el anterior mandato por, dijo, el interés de blindar dos plantas de espacio expositivo y anular la idea de que el sótano acogiese la pinacoteca local. Sobre la ampliación de La Pecuaria, aseguró que la primera fase ahora a punto de culminar, si bien el plan especial se desarrolló durante el anterior mandato, "no habría llegado a comenzar" si en el actual gobierno no hubiese aprobado poco después de las elecciones una modificación de fases. En la primera fase original se incluía una finca de la Universidad de Oviedo que no era aún propiedad del Ayuntamiento.

Por último, Moriyón aprovechó de nuevo para reprochar la gestión de otras administraciones. "Es incomprensible para la ciudadanía que a día de hoy el Ayuntamiento haya completado infinidad de inversiones y que el Ministerio (de Transportes) todavía no haya dado noticias del nuevo convenio del plan de vías", dijo. También dijo: "El Gobierno del Principado de Asturias, y en concreto la Consejería de Izquierda Unida, le debe íntegramente su política de vivienda en Gijón a este Ayuntamiento y a este gobierno". Señaló esto último en referencia al proyecto de viviendas ya en obras en Peritos, y en el que a juicio de la forista "no hubiesen salido las cuentas" si el equipo municipal no hubiese aprobado una modificación para permitir la creación de un supermercado en los bajos. Volvió a hablar, por lo demás, del "fraude electoral" del vial de Jove y de los intentos fallidos de recibir una respuesta por parte de Transportes. Defendió la viabilidad del Plan Llave, que a su juicio depende de que el Principado apruebe la subida del precio del módulo de construcción de vivienda protegida. "El Ayuntamiento está listo para licitar la construcción de al menos 500 viviendas", aseguró. Instó de paso al Gobierno Central para aprobar el Pacto de Estado por la Vivienda.

Oliver Suárez defiende la gestión de Divertia

Llegó después la intervención de los portavoces por orden de representación en la corporación, de menos a más. Así, Oliver Suárez, edil no adscrito y presidente de Divertia, defendió que "Gijón está más vivo que nunca gracias a un gobierno que lidera". Aseguró que "proyectos que llevaban tiempo en los papeles están ahora en presupuestos" y que "este año sienta las bases del futuro de la ciudad". Sobre Divertia considera el edil "consolidado" un modelo de programación basado en la "diversidad y la calidad" y citó, entre otros, el balance del Festival de Cine, con nuevo récord de asistentes, y las obras de mejora en el teatro Jovellanos. Aseguró que el verano en Gijón es "referencia en el norte de España".

Podemos: "El gobierno lanza campañas grandilocuentes sin identidad"

La primera voz crítica de la jornada, por lo tanto, fue la de Olaya Suárez, portavoz de Podemos. Reconoció que la ciudad "ha cambiado", pero "a peor". "Hay pocas razones para sentirse hoy mejor salvo que se trate de un rentista o un empresario de la hostelería", dijo. Consideró que el gobierno local funciona con "campañas grandilocuentes y genéricas sin identidad" y lo achacó a que "no hay nada que decir", a que "no hay un proyecto de ciudad". "Esas campañas se difunden en las cuentas oficiales del Ayuntamiento, donde ya solo falta el logo de Foro, y el nuevo eslogan es 'Gijón con hechos'. Yo, la verdad, no lo encuentro pegadizo. Y mira que se ha duplicado el gasto en propaganda", aseveró.

Recalcó la de Podemos el que sería uno de los temas centrales del debate municipal este año: la crisis de vivienda. Cada grupo municipal vino de alguna manera a culpar a la bancada contraria de no hacer lo suficiente. Suárez consideró que el gobierno local usa esto como excusa y dijo que "aunque las grandes competencias no dependen de este Ayuntamiento, eso no quiere decir que no tengamos la capacidad para mejorar la vida de los gijoneses". A su juicio, los integrantes del bipartito "son muy grandones al vender el relato de ciudad pero se vuelven piquiñinos cuando tienen que defender los intereses del concejo". En ese sentido, instó a "elevar el tono" frente al Ministerio de Transportes. Reprochó que se vaya a, dijo, "malvender la última zona verde del centro de la ciudad", en referencia al Solarón, para el que se sigue contemplan una edificación parcial de viviendas. "Viendo los retrasos del plan de vías y de otros proyectos, para Xixón daría lo mismo tener este gobierno municipal que no tener ninguno: nos toman (en Madrid) por el pito del sereno", aseguró. Exigió dejar de organizar "eventos en verano para los de fuera", con "olas de cruceristas y mareas de terrazas". Definió la adecuación de Naval como "una inversión de 800.000 euros en un descampado" y como una "pantomima" los sondeos del Muro. Sobre Tabacalera, se preguntó por su "proyecto cultural". A su juicio, hoy "sigue siendo un contenedor vacío, tan vacío como el eslogan de la 'vía gijonesa'". Tildó el Plan Llave como una "ocurrencia" y recordó cuestiones como que su partido fue el primero en proponer un centro municipal para Nuevo Roces. Sobre movilidad, afirmó que "impera la ley del coche" y a los populares les dijo que "las encuestas dicen que la mayoría (de gijoneses) no saben que el PP está en el gobierno".

Izquierda Unida: "En materia de vivienda no hay balance porque no se ha hecho nada"

Javier Suárez Llana, portavoz de Izquierda Unida, elevó el tono sobre la crisis de vivienda. De hecho, el edil empezó con una cifra: 29,76 por ciento. "Este es el dato que debería centrar un debate como el de hoy porque no hay otro más importante este mandato. 29,76% es el incremento del precio del alquiler de vivienda en nuestra ciudad desde que usted volvió a la Alcaldía, señora Moriyón", dijo. "En materia de vivienda no hay balance porque sencillamente no han hecho nada", aseguró. "A pesar de haber llegado a un acuerdo en diciembre para ceder suelo y que sea la Consejería de Vivienda la que la construya, ahora enfrían el acuerdo y no lo consideran prioritario", añadió. A esta afirmación le respondió después la Alcaldesa para asegurarle que ese acuerdo "no está enfriado" y que se había quedado en una nueva cita en febrero.

Consideró el de IU que la palabra que "define" al gobierno local es "negocio". Habló de "un gobierno instalado en una confusión permanente entre los intereses públicos y los privados" y acusó a la Regidora de considerarse "una suerte de conseguidora de inversiones privadas que llegan a Gijón a lucrarse ya no solo con recursos públicos sino a costa de los derechos de los gijoneses", en referencia a los planes de la Europea y de Quirón. Sobre Jesús Martínez Salvador, forista y responsable de Urbanismo, dijo que "está siempre dispuesto a modificar la normativa para hoteles de cinco estrellas o de colegios privados", pero no con los vecinos a quienes, dijo, "dejó tirados" con la moratoria a los parques de baterías. Habló también Suárez Llana de la "turistificación" de la ciudad y del "abandono" a los barrios del sur y del oeste. Le dijo a la Alcaldesa: "Dice usted que en cada barrio hay un proyecto en marcha. ¿Cuáles hay en Pumarín, Roces, Montevil, El Polígono y Nuevo Gijón? ¿Qué inversiones hay en Jove, Portuarios, Moreda o La Camocha?". Tildó al gobierno de ser "malos gestores" con "políticas de movilidad reducidas a no molestar a los coches". "El billete de autobús más caro como consecuencia de negarse a implantar la zona de bajas emisiones, los entornos escolares vuelven a estar rodeados de coches y se han abandonado las políticas de promoción de la movilidad ciclista. La ciudad ha retrocedido varias décadas". A su juicio, la principal "imagen" de este gobierno será el haber "cedido al discurso de odio" tras la marcha atrás del realojo de usuarios del Albergue en El Natahoyo.

Vox ve una zona rural "abandonada"

Sara Álvarez Rouco, de Vox, habló también de "propaganda" y aseguró que "ni un solo proyecto importante avanza" porque el gobierno local "busca proyectos megalómanos para romper con la monotonía". Acusó al bipartito de inmovilismo y lanzó varios reproches a su excompañero de partido, Oliver Suárez. "Con un tránsfuga, ha robado votos de los ciudadanos", le aseveró a Moriyón. Aseguró que la zona rural está "abandonada", porque hay "pocas cámaras y los robos siguen llegando en oleadas", y responsabilizó al bipartito del cierre de comercios. "La gestión de la vivienda les viene grande", les espetó también. Y señaló que falta "atención a las familias, que son el núcleo de una sociedad estable".

El Partido Popular: "A Gijón le sienta bien que el PP gestiones más del 40 por ciento del presupuesto"

Por su parte, el popular Pintueles, después de excusar la ausencia de Pumariega, recordó que por primera vez su partido ostenta el gobierno local y considera que en este tipo, y "a pesar de los malos augurios", el balance ha de ser positivo. "Con resultados estamos demostrando que a Gijón le sienta bien que el PP gestione más del 40 por ciento del presupuesto municipal", aseguró. Dijo que el anterior gobierno local adoleció de una "desconexión con el sentir de la calle" y que "adoptó demasiadas decisiones sin diálogo y con base en prejuicios ideológicos". Repitió que "los proyectos estratégicos de ciudad y la creación de empleo" son cuestiones "que avanzan en tiempo y forma".

Destacó Pintueles, como ya había hecho Moriyón, la ampliación del Parque Científico, "tras dos años de parálisis del PSOE", y tildó como "una buena noticia" la llegada de la Europea, que demuestra su firme compromiso y total confianza en la ciudad" pese a las "zancadillas que le pone la izquierda". Destacó la gestión de Pumariega en la creación de empleo y de un turismo "sostenible" que crece "fuera de temporada". De su compañero Jorge Pañeda, edil de Deportes, destacó el plan para recuperar la piscina de la Laboral y revertir "la herencia mala y calamitosa" de las instalaciones deportivas. De Guzmán Pendás, de Servicios Sociales, elogió sus esfuerzos por solventar "el problema generado por las políticas de izquierda, que llevan años favoreciendo la inseguridad jurídica" de los propietarios. De Abel Junquera, de Participación Ciudadana, defendió "las políticas municipales al servicio del bienestar social" que se impulsan en los centros municipales. Sobre su propia área, Medio Ambiente, Pintueles destacó el incremento del presupuesto en un 26 por ciento. Lamentó que la oposición esté "instalada en la crítica fácil que rehúye del trabajo constructivo".

Foro: "Una ciudad funciona mejor cuando su administración no es un obstáculo, sino una herramienta"

Jesús Martínez Salvador, portavoz forista, hizo también un repaso de las concejalías foristas, insistiendo en parte en cuestiones ya comentadas por Moriyón o Pintueles, pero añadió comentarios como que "nunca tanta gente había confiado en el transporte público en Gijón", destacando la labor de Pelayo Barcia en la renovación de la flota de Emtusa, y ensalzó las gestiones de Nuria Bravo, edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias, para inaugurar la ya habilidad jefatura de la Policía Local "con eficacia y sin sobresaltos". Sobre la EMA, empresa que él preside, Martínez Salvador recordó el récord de inversión de la entidad. "Una ciudad funciona mejor cuando su administración no es un obstáculo, sino una herramienta", dijo.

El PSOE: "Gijón se encamina a un modelo de ciudad para ricos"

Por último, Carmen Eva Pérez, portavoz socialista, intervino la última en el primer turno de discursos, por ser los socialistas la lista más votada en las pasadas elecciones. Señaló la edil que "tras un largo periodo de gobierno de derechas", hoy reina "un total abandono de la voluntad de liderazgo (de la ciudad) en Asturias". "Nos encaminamos a modelo de ciudad para ricos, con precios fijados para visitantes temporales que son imposibles de mantener para quienes vivimos aquí. El mercado de vivienda está imposible", aseguró. A su juicio, no se ha hecho "nada" en materia de vivienda y "Gijón acabará convirtiéndose en una ciudad residencial, como ya ha ocurrido en otras ciudades".

Mencionó también la socialista que el bipartito gobierna con el apoyo "de un tránsfuga" y volvió a criticar la "retirada vergonzante de la ciudad de la carrera por la capitalidad europea. "Cuando este mandato acabe, Foro habrá gobernado 12 de los últimos 16 años, con la única alternancia del gobierno de la alcaldesa (socialista) Ana González, marcado por el covid, que alteró todos los proyectos", aseguró. Aseguró que hay un "trasvase" de recursos públicos hacia la "privatización". Sobre vivienda, acusó al gobierno local de "dar a las constructoras suelo y dinero público" y reprochó el retraso en las ayudas a las fachadas.