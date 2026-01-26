Así era El Colonial, el mítico local del añorado Edu Fanjul que marcó a más de una generación en Gijón: "De aquí salieron familias"

Los bares forman también parte del paisaje de las ciudades. Y eso es lo que fue El Colonial, el pub que durante más de una década y media regentó el añorado Eduardo Fanjul, fallecido este domingo de forma repentina a los 42 años. El local, situado en la calle Claudio Alvargonzález, fue uno de los pubs más populares en los primeros años de los 2000 y también de la pasada década. Como el propio Fanjul explicó en su día, cuando decidió dar una vuelta de tuerca a su negocio abriendo una sidrería, "de aquí (por El Colonial), han salido familias. Incluída la mía".

El Colonial abrió sus puertas en el año 2005. Rápidamente se ganó la fama entre los locales de El Muelle en una época en la que ocio nocturno en la ciudad estaba cambiando. La Arena dejaba de ser una zona pujante en lo que a salir por la tarde se refería y la zona en la que abrió El Colonial estaba empezandose a poner de moda. Allí ya marcaban el ritmo desde hace años locales también con mucha historia como La Habana, que abrió hacia mitad de la década de los noventa, y El Bulevar, que abrió en 1989. Por cierto, el ocio en La Arena también lo conoció Fanjul puesto que de muy joven trabajó en el Astur King. "Siempre tuvo un gran don de gentes, era capaz de estar en cualquier conversación sin desentonar. Era un chaval espectacular", aseveró ayer Ordiales en el tanatorio de Cabueñes.

Hasta finales de siglo, el edificio donde se asentó El Colonial no existía. Eso era, explican los más veteranos, un negocio de lavado de coches. Luego, ya sí, se hizo el edificio de viviendas y los bajos fueron para bares. Los adquirió Javier Pesquera. Abrieron entonces El Bombay y en 2005, ya con Fanjul, El Colonial.

El pub de Fanjul rápidamente se ganó el cariño de todos. Durante 16 años fue una referencia del ocio nocturno. Sin embargo, la pandemia lo cambio todo. La pandemia y la política de peatonalizaciones que se emprendió durante el anterior mandato, con muchos cambios en la calle Claudio Alvargonzález, que ganó espacio para el peatón y perdió los dos carriles para los coches de antaño. Aquellas decisiones dejaron a los muchos locales hosteleros sin posibilidad de ir en coche, ni aparcar. Claudio Alvargonzález quedó como carril de salida desde el tránsito de las Ballenas y la cuesta del Cholo desde Cimavilla hasta el Centro. Fue en 2021, en medio de todo esto, cuando Fanjul decidió dar una vuelta de tuerca a su negocio y abrir una sidrería.

Con el cartel puesto en la ventana de "la hostelería no es el virus, la responsabilidad es de todos", una de las proclamanas más extendidas en la hostelería local en esos tiempos pandémicos de cierres adelantados de bares y toques de queda, el propio Fanjul explicó en su día qué iba a ser de su local. Contaba que el Colonial dejaría paso a una sidrería, con decoración marinera y con preponderancia para los pescados y los mariscos. En cierto modo, Fanjul fue de aquella un visionario. El ocio nocturno pasaba por horas bajas y él decidió dar un giro a su negocio para adaptarse a los tiempos. Hoy, el tardeo está ganando en importancia en la ciudad y ya hay varios locales que apuestan por esta fórmula.

El Colonial dio pues paso a la sidrería La Rula, un negocio que cosechó muy buenas críticas en los portales digitales pese a que no perduró en el tiempo. En los últimos tiempos, Fanjul llevaba otra sidrería, La Volanta, en la calle Teodoro Cuesta. Está previsto que su funeral se celebre esta tarde, a las cinco, en la iglesia de San Félix de Valdesoto.