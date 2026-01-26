Crónicas gijonesas: Dionisio Cifuentes Suárez

Lo que dice el texto junto al busto de Dionisio Cifuentes Suárez, obra del escultor Francisco González Macías, en la plaza de Villamanín (Somió) desde 1973 es: "El Ilustre Ayuntamiento de Gijón al benefactor de Somió Dionisio Cifuentes Suárez, 1859-1951". La placa añadida el 10 de enero de 2026 por parte de la A.VV. San Julián de Somió dice. "Asociación de Vecinos San Julián. En recuerdo de nuestro benefactor D. Dionisio Cifuentes Suárez con motivo del 75º. aniversario de su fallecimiento, 10 de enero de 2026".

Se repite en ambas placas la palabra "benefactor" y eso es normal porque la palabra benefactor significa según el diccionario "una persona solidaria que busca contribuir con el prójimo; puede realizar donaciones de dinero, aportar su trabajo a una causa de interés social o prestar ayuda de alguna otra forma". La etimología de "benefactor" parece clara. Del latín bene-factor, el que hace bien las cosas. Fue ejemplo emblemático de benefactor Dionisio Cifuentes Suárez, ejemplo de "hacer bien las cosas".

Resumimos. Dionisio Cifuentes Suárez, natural de Somió, muy joven marchó a Cuba y de ahí tras años de trabajo volvió con un cierto capital y en Gijón, en toda la ciudad, pero especialmente en Somió, desarrolló una labor altruista muy grande. Podemos decir que en pocos sitios de Gijón no se notó la labor solidaria y de mecenas de este hombre.

Nació en Somió en el año 1859 y fue su padre Bruno Cifuentes Rivero, su madre Isabel Suárez Valdés. Del matrimonio nacieron cinco hijos: Luisa, Manuel, Benito, nuestro protagonista Dionisio y Dolores. Bruno Cifuentes Rivero (el padre de Dionisio) murió en noviembre de 1914 a los 88 años y su esposa y madre de Dionisio, Isabel Suárez Valdés, murió a los 87 años en abril de 1917. El padre y la madre de Dionisio fallecieron como vemos casi nonagenarios. Dionisio lo hizo en 1951 ya nonagenario.

En barco cruza el océano Dionisio con las peripecias que podemos imaginar; un niño que viajaba en solitario y que emigraba para poder vivir y a ser posible para mejorar la economía familiar.

En Cuba trabajó Dionisio Cifuentes Suárez en colaboración con un emigrante de Piloña llamado Manuel Huerta y ambos en unión forjaron un imperio de empresas y comercios en Cuba bajo el nombre de Huerta, Cifuentes y Cía. Trabajaron mucho en el ramo de los tejidos durante 26 años, desde los 14 a los 40 en el caso de Dionisio, pero ambos ganaron un fuerte capital en América.

Dionisio permaneció soltero pero ese hombre con el que Dionisio hizo fortuna en Cuba (Manuel Huerta) también volvió a España, se casó con Antonia Casagrán y al primer hijo de esa pareja le pusieron el nombre de Dionisio; le pusieron el nombre de su amigo y padrino. Ese niño, Dionisio de la Huerta Casagrán, fue como se sabe en el año 1930 el creador del Descenso del Sella.

Dionisio vino a residir en la casa que en el cambio de siglo construyera para él el arquitecto Mariano Marín Magallón. En la calle Covadonga 24 esquina a San Bernardo. Una placa que podemos leer en la fachada dice: "Dionisio Cifuentes Suárez mandó construir este edificio con planos del arquitecto Mariano Marín Magallón hace cien años. 1898-1998". Dentro del portal en los cristales de la entrada vemos grabadas las letras D y C, de Dionisio Cifuentes. Bellísimo edificio ese donde vivió Dionisio Cifuentes hasta su muerte hace 75 años, de hecho, su funeral fue en la cercana iglesia de San Lorenzo en su parroquia. Es un edificio con bajo y tres pisos cuyos planos, memoria y presupuesto están en el Archivo Municipal de Gijón, concretamente es el expediente 117 del año 1898.

Las actividades empresariales y la labor solidaria de Dionisio Cifuentes Suárez tras su llegada de Cuba –en Somió y en toda la ciudad– fueron numerosas. Resumimos mucho.

Los terrenos para la escuela de Somió en La Providencia o para el cementerio de Somió llamado de Santa Filomena –porque Filomena Valdés Rivero era su abuela materna– fueron cedidos por él. En ese cementerio, nada más entrar a la izquierda, vemos el monumental panteón donde descansa don Diionisio y que es obra del arquitecto Miguel García de la Cruz (Casa Paquet, Correos, Gota de Leche…).

Colaborador de la Cocina Económica, concejal en el Ayuntamiento de Gijón, fue presidente del Centro Asturiano de La Habana durante el año 1935; miembro del consejo de dirección del diario "El Noroeste" y del partido de Melquíades Álvarez… Segundo hijo predilecto en la historia de Gijón en el año 1949, el primero había sido Faustino Rodríguez San Pedro muchos años antes, en 1907 Importante su ayuda económica para las iglesias de San Julián y San Lorenzo. Desde el 27 de julio de 1933 lleva su nombre una avenida en Somió, su barrio, la que pasa ante la iglesia parroquial. Cedió el terreno para el primitivo Grupo de Cultura Covadonga en La Arena y fue uno de los fundadores del Grupo y primer Socio de Honor en el año 1948. En el año 1946 creó la "Fundación Piadosa Dionisio Cifuentes" como ayuda a los pobres de Gijón y a los encarcelados en la prisión de El Coto. Interminable la relación.

Cuando la capilla de La Providencia estaba en la isla de la Tortuga. Tras esa primera instalación en la isla vino otra capilla ―–ya en tierra firme–― que fue destruida por un incendio fortuito a mitad del siglo XIX. La capilla se reinauguró en 1898. Demolida esa capilla en 1936, en el año 1946 se levantó otro templo religioso pagado por el benefactor Dionisio Cifuentes Suárez, cuya cubierta se derrumbó en el año 1986. En la actualidad vemos la nueva capilla (1987) obra del arquitecto Ramón Somolinos. La imagen de la derecha pertenece a la Colección de Laureano Vinck. Fondo Tarjetas Postales de Gijón.