Esther González García, jefa del Servicio de Hematología: "El mieloma era incurable y hoy hablamos de futuro y esperanza"

La doctora Esther González García (Oviedo, 1970), jefa del servicio de Hematología del Hospital Universitario de Cabueñes desde agosto de 2023, será una de las protagonistas de la jornada sobre mieloma múltiple que se celebrará hoy en Cabueñes.

¿Cómo evoluciona esta etapa al frente del servicio?

Es una etapa bastante desafiante, porque no solo implica velar por la atención clínica, que es nuestra razón de ser, sino también coordinar equipos, gestionar recursos y fomentar la investigación y la formación continuada. Me siento afortunada de liderar un equipo altamente comprometido, con profesionales de gran experiencia, dedicación y humanidad. La buena relación entre compañeros hace que incluso las situaciones difíciles se afronten con energía y optimismo.

¿En qué situación se encuentra la enfemerdad en Gijón y en Asturias?

La situación es muy positiva y avanzada. Los profesionales asturianos estamos ampliamente representados en el Grupo Español de Mieloma (GEM), que busca una práctica clínica homogénea. Hoy un paciente recibe el mismo enfoque terapéutico en el hospital de Jarrio, el HUCA, San Agustín, Cabueñes o Valle del Nalón. Además, trabajar en red permite acceder a ensayos clínicos innovadores. Los pacientes asturianos pueden recibir los tratamientos más avanzados disponibles actualmente, incluyendo combinaciones de fármacos dirigidos, anticuerpos monoclonales y terapias de inmunoterapia innovadoras, como los anticuerpos biespecíficos o terapia CAR-T. Todo ello prolonga la supervivencia y mejora la calidad de vida.

¿Qué datos manejan sobre la enfermedad?

En Asturias se estima una incidencia anual de 100 a 110 nuevos casos, con una prevalencia de entre 600 y 900 personas. En el área de Gijón se diagnostican unos 33 casos al año y hay alrededor de 200 pacientes en seguimiento. La población envejecida influye mucho en estas cifras.

¿Qué avances destacaría en el diagnóstico y el tratamiento?

Han sido realmente espectaculares. En diagnóstico contamos con herramientas mucho más sensibles que permiten detectar la enfermedad en fases muy tempranas, incluso en pacientes asintomáticos. Esto permite iniciar tratamientos antes y evitar complicaciones. En tratamiento, disponemos de combinaciones mucho más eficaces, terapias dirigidas, anticuerpos monoclonales y estrategias de mantenimiento. La inmunoterapia avanzada, como los anticuerpos conjugados, biespecíficos y la CAR-T, ha supuesto un hito fundamental. Gracias a todo ello, el pronóstico ha mejorado de manera espectacular. Antes era una enfermedad prácticamente incurable que nadie quería tratar y hoy hablamos de futuro y esperanza.

¿Cómo es el momento del diagnóstico para el paciente?

Es uno de los momentos más difíciles. Aparecen miedo, incertidumbre y ansiedad. Por eso es fundamental acompañar desde el primer momento con información clara y apoyo emocional. Los pacientes bien informados toman mejores decisiones y afrontan mejor el proceso. Estas jornadas deberían ser casi obligatorias. Además, las asociaciones de pacientes juegan un papel clave. Generan acompañamiento y refuerzan la idea de que nadie está solo. En conjunto, el diagnóstico del mieloma múltiple es un momento cargado de emociones, pero información, acompañamiento y comunidad son elementos que transforman esa experiencia. Cuando el paciente entiende su enfermedad, conoce sus opciones y se siente respaldado por profesionales y otros pacientes, el impacto emocional inicial se convierte en confianza y esperanza, permitiendo que inicie su tratamiento con mayor seguridad y tranquilidad.

¿Cuál es el perfil más habitual?

Suelen ser personas mayores de 60 o 65 años, con edad media en torno a los 65-70. Muchos llegan con anemia, fatiga o dolor óseo, aunque cada vez se detectan más casos tempranos. Hoy el paciente participa activamente, pregunta, se informa y toma decisiones junto a su médico. El trabajo del GEM ha sido clave para estandarizar protocolos y difundir guías.

¿La evolución es buena?

Las combinaciones farmacológicas más potentes y eficaces, la inmunoterapia avanzada, el tratamiento personalizado mediante análisis genéticos y cuidados integrales. También la colaboración del GEM, que garantiza acceso equitativo a la innovación. Estos avances no solo representan un progreso científico, sino un cambio real en la experiencia de los pacientes, permitiéndoles vivir con esperanza, confianza y un control más activo sobre su enfermedad. Asturias es un ejemplo gracias a sus profesionales en el manejo integral del mieloma múltiple, donde la innovación terapéutica y el cuidado del paciente van de la mano.

¿Qué novedades o tratamientos esperan poder incorporar?

Terapias CAR-T de nueva generación más eficaces y seguras, expansión de los anticuerpos biespecíficos, terapias CAR-NK, nuevas dianas terapéuticas y métodos menos invasivos para monitorizar la enfermedad mínima residual. Muchos avances vienen de ensayos impulsados por el GEM.

¿Qué retos tienen ahora?

Mejorar el tratamiento de los pacientes de alto riesgo, garantizar acceso homogéneo a la innovación, reforzar la calidad de vida, educar al paciente y optimizar la coordinación asistencial. Vivir más no siempre significa vivir mejor, y ahí tenemos mucho trabajo. A pesar de estos retos, la colaboración nacional e internacional, especialmente a través del GEM, y el liderazgo de Asturias en programas innovadores, ofrecen una base sólida para seguir avanzando. La combinación de investigación, tratamiento avanzado y enfoque centrado en el paciente permite afrontar estos desafíos con esperanza y eficacia.

¿En qué consistirá la jornada?

El principal objetivo es mejorar el conocimiento de la enfermedad entre los propios pacientes, sus familias y también entre los profesionales. Queremos que entiendan mejor qué es el mieloma, cómo evoluciona, qué tratamientos existen y cuáles son las expectativas reales, porque la información es una herramienta fundamental para afrontar el proceso. Otro de los pilares es educar y empoderar al paciente, para que participe activamente en su tratamiento. Creemos firmemente que un paciente informado toma mejores decisiones, se implica más y vive la enfermedad con mayor seguridad. Estas jornadas les permiten resolver dudas directamente con especialistas y compartir experiencias con otras personas que están pasando por lo mismo.

¿Qué novedades presenta esta edición?

La novedad destacada de esta edición es la presencia de la doctora María Victoria Mateos, miembro del GEM y hematóloga de reconocido prestigio nacional e internacional. Representa la humanización y la atención holística al paciente. La jornada sirve también para agradecer a los pacientes su participación en ensayos clínicos, ya que su implicación es fundamental para que la investigación avance, que los tratamientos se optimicen y que las terapias más innovadoras lleguen cuanto antes a todos los pacientes.

¿Cómo ha cambiado el diagnóstico en los últimos años?

Cuando empecé, la supervivencia media era de dos o tres años. Era una enfermedad dura e invalidante. Hoy hablamos de seis a ocho años en mayores y hasta 15 o 17 en pacientes jóvenes. Esto se debe a tratamientos personalizados, investigación coordinada y atención integral.