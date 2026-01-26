Los expertos en mieloma destacan en Gijón la "situación excepcionalmente positiva de España": "Hay un trabajo colaborativo"

Más de un centenar de pacientes y familiares se dieron cita este lunes en el salón de actos del Hospital de Cabueñes con motivo de la jornada "Mieloma múltiple. Aportaciones del Grupo Español de Mieloma (GEM) a los pacientes". En la cita, los expertos destacaron que España es "un referente mundial" en el tratamiento del segundo cáncer hematológico más frecuente.

La cita, impulsada de forma conjunta por el GEM, el Hospital de Cabueñes y la comunidad española de pacientes con mieloma múltiple, buscaba mejorar el conocimiento técnico sobre la patología y fomentar un espacio de intercambio directo entre médicos y pacientes.

Asimismo, en la jornada se puso en valor la importancia de la labor de investigación llevada a cabo en las últimas décadas, que ha permitido "un giro radical" en el abordaje de esta patología. La presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, coordinadora del GEM y hematóloga del Hospital Universitario de Salamanca, María Victoria Mateos, remarcó que "en España tenemos una situación excepcional". "Todos los fármacos que están siendo aprobados en Estados Unidos y en Europa han llegado y están disponibles para poderlos usar. Esta situación excepcionalmente positiva viene derivada del hecho de que en España, en el campo del mieloma, se trabaja de una manera colaborativa, de una manera armonizada", desarrolló Mateos, que agregó que "España es un país prioritario para la investigación clínica y nuestros pacientes tienen casi siempre acceso a la innovación a través de ensayos clínicos".

Pacientes "generosos"

En ese sentido, incidió en que "tenemos unos pacientes tremendamente generosos, ya que hay un porcentaje altísimo de aceptación para ser incluidos en ensayos clínicos y eso es clave para hacer nuestras propias investigaciones, ofrecer innovación y colaborar con estudios internacionales".

En la actualidad, la supervivencia de los pacientes y la calidad de sus vidas están mejorando gracias a combinaciones de fármacos dirigidos, anticuerpos monoclonales y terapias de inmunoterapia innovadoras, como los anticuerpos biespecíficos o terapia CAR-T. "También vamos a tener anticuerpos monoclonales conjugados. Todo eso permite individualizar mucho el tratamiento", agregó Mateos.

La jefa del servicio de Hematología del Hospital de Cabueñes, Esther González, puntualizó que en Asturias se diagnostican unos 100 casos de mieloma múltiple al año y que la prevalencia oscila "entre 600 y 900 casos". En España se calcula un total de más de 20.000 pacientes con mieloma múltiple.

En la jornada también intervino la presidenta de la comunidad española de pacientes con mieloma, Teresa Regueiro, que resaltó la importancia del GEM y de este tipo de citas. "El mieloma es una enfermedad poco conocida para muchos. Entonces, tener este contacto con hematólogos permite que los pacientes se sienten más seguros y tranquilos porque conocen todas las novedades", afirmó.