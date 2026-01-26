Gijón inicia hoy el debate sobre el estado del municipio

Los grandes temas que conciernen al presente y al futuro de la ciudad se llevan a examen por segunda ocasión en este mandato. El salón de plenos municipal acoge hoy, a partir de las 10.00 horas, la primera de las dos sesiones que constituyen el Debate sobre el Estado del Municipio concerniente al ejercicio 2025. El formato extraordinario incluirá la intervención de la alcaldesa, Carmen Moriyón, al principio y al final del encuentro, tras recibir sendas réplicas de los portavoces de los grupos municipales, que posteriormente tendrán oportunidad de presentar las propuestas de resolución que estimen oportunas y que serán discutidas en la segunda sesión plenaria, que tendrá lugar dentro de dos días, es decir, este miércoles.

La configuración especial de este tipo de asamblea municipal, que según el reglamento municipal debe convocarse una vez al año, difiere de las sesiones plenarias mensuales al uso y hace prever que su duración será bastante extensa por varios motivos. El primero de ellos son las sucesivas intervenciones que tendrá a bien en realizar la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y que tienen como característica el tiempo ilimitado de exposición del que dispondrá la regidora para la defensa del estado del término municipal.

En total, serán tres: la primera, y que se antoja la más larga de todas ellas y que en base a citas anteriores durará unas 30 minutos; una réplica a las respuestas de los portavoces municipales de las diferentes formaciones políticas, que podrá ser individualizada o en bloque. Tras la contrarréplica de los partidos, volverá a tomar la palabra la regidora en una intervención que será la que dará carpetazo al primer encuentro del debate sobre el estado del municipio.

Los turnos de intervención de las portavocías municipales tendrán límite de tiempo, doce minutos el primero y ocho el segundo, por lo que serán mucho más breves que los de la primera edil. Asimismo, las fuerzas políticas tendrán oportunidad de hablar por riguroso orden de representación, de menor a mayor. El primero en hacerlo será el concejal no adscrito Oliver Suárez, seguido de Olaya Suárez, de Podemos; Javier Suárez Llana, por parte de Izquierda Unida; Sara Álvarez Rouco, de Vox; Ángela Pumariega, por el Partido Popular; Jesús Martínez Salvador, de Foro, y Carmen Eva Pérez Ordieres, del Partido Socialista.

Concluida la sesión, los grupos dispondrán hasta las doce de la noche del mismo lunes para presentar sus propuestas de resolución.