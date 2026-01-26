LABoral Impulsa celebra el CreativeE Day 2026 con la participación de Flavia Introzzi y los proyectos residentes

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial y Gijón Impulsa organizan una nueva edición del LABoral Impulsa CREATIVE DAY, que tendrá lugar este jueves 29 de enero de 2026 en el plat0 de LABoral. El encuentro, concebido como una jornada de impulso y visibilización del talento creativo, reunirá a profesionales del ámbito cultural y creativo y dará a conocer los proyectos desarrollados en el marco del programa de residencias LABoral_Impulsa 2025.

El programa de esta edición combina una ponencia de la gestora cultural y comisaria Flavia Introzzi, residente en Madrid, con una presentación de los proyectos de los ocho residentes seleccionados en la VII convocatoria de LABoral Impulsa. La jornada se abrirá con la bienvenida institucional a cargo de Semíramis González, directora gerente de LABoral, y contará con la participación Luis Díaz, director gerente de Gijón Impulsa, y Pablo León Gasalla, director general de Patrimonio Cultural del Gobierno del Principado de Asturias.

Flavia Introzzi es responsable del proyecto hablarenarte y fundadora del programa de residencias Planta Alta. Su trabajo se sitúa en la intersección entre el ámbito institucional, las estructuras independientes y otros contextos sociales, con una investigación centrada en prácticas culturales que cuestionan los modos hegemónicos de producción y recepción artística. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con instituciones públicas, privadas e iniciativas independientes y forma parte del comité de selección de Trans Europe Halles, la mayor red europea de espacios culturales independientes.

Tras la ponencia, el CREATIVE DAY acogerá la presentación pública de los proyectos residentes de LABoral Impulsa 2025, una muestra del ecosistema creativo asturiano que abarca ámbitos como el arte, la música, el diseño, la accesibilidad, la tecnología o la mediación cultural. Entre las iniciativas participantes se encuentran Club de piedras (Coco Moya), Golden Waves (Ignacio Carmona y Jorge Bazo), Holalab.org (Adolfo Fernández), La Rectoral (Sara Moro y Ricardo Villoria), Lexington Studio (Claudia Couso y Sara García), Marea de gente (Marina Martínez), Promete@ (Manuel Prados), y Sextaferia Digital (Berto Santomé), proyectos que combinan innovación, arraigo territorial y proyección profesional.

El encuentro se cerrará con un espacio de networking y café, concebido como un punto de encuentro entre profesionales, instituciones y agentes del sector creativo.

El LABoral Impulsa CREATIVE DAY se consolida, así, como una cita anual de referencia para la comunidad creativa, reforzando la colaboración entre LABoral y Gijón Impulsa en su apuesta por el desarrollo del tejido cultural y creativo del territorio.